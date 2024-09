Párame bola: Un festival para nuevas voces este octubre

¡Párales bola a las nuevas voces! Esa es en parte la consigna principal del festival Párame bola en su quinta edición. Creado en el 2017, tras una pausa obligada por la pandemia de covid, regresa en este 2024 con una visión más inclusiva e igualitaria.

El cartel musical está compuesto por 13 artistas y bandas, con talento masculino y femenino. Además, será el primer festival en Ecuador en promover la inclusión de personas con discapacidades auditivas mediante la incorporación de intérprete de lenguaje de señas, lo que fortalece la identidad cultural nacional.

¿Dónde se va a llevar a cabo el Festival Párame Bola?

Las presentaciones se darán en dos escenarios ubicados en el Club Seknova (km 28 de la vía a la costa, Guayaquil). Allí se unirán otras experiencias como exposiciones de artistas visuales, presentaciones de poesía y stand-up comedy y feria gastronómica.

Las entradas al evento, que se llevará a cabo el 19 de octubre, están a la venta en la web de Buen Plan.

El cartel está formado por Mar Rendón, Cadáver Exquisito, La Máquina Camaleón, Don Medardo y Sus Players, Carlos Cortés, Biera, Chloé Silva, La Madre Tirana, Emmie, Paulatinamente, Estamos Perdidos, Flix Pussy Cola y DJ Chincha. EXPRESIONES les cuenta un poco más de sus artistas principales.

La Máquina Camaleón

La banda ecuatoriana de indie rock Máquina Camaleón fue formada en 2012 por Felipe Lizarzaburu, con influencias del rock psicodélico y argentino. Ha ganado reconocimiento nacional y ha participado en importantes festivales como Lollapalooza en 2017. Blanca es su último disco.

La Madre Tirana

José Orellana es el nombre del artista que marca el ritmo del proyecto musical y visual La Madre Tirana. La agrupación cuencana se creó en el 2016 y se ha convertido en una de las representantes más destacadas del rock de su ciudad y del país. En 2022 presentaron su último álbum llamado La ira de la nueva era.

Chloé Silva

Chloé Silva, cantante y compositora guayaquileña, es una de las promesas más frescas del Lo-Fi R&B, pop alternativo y neo soul en la escena musical. Tiene una discografía que incluye varios sencillos populares y colaboraciones destacadas. Su EP Too Bad marcó su carrera.

En 2022 Chloé sorprendió con los lanzamientos de I Like It, I Like It y Fantasmas en la cama, temas que forman parte de COMMODIUM, su esperado álbum de larga duración. Con su estilo auténtico y un sonido único, la artista continúa consolidándose como una voz clave en la música alternativa.

Emmi.e

Con una sólida trayectoria como cantante, Emmie Stadler es también compositora y productora musical. Emmi.e ha colaborado con destacados artistas ecuatorianos. Actualmente trabaja en su proyecto solista de música urbana. Ha participado en grandes producciones como Jesucristo Superestrella, Pagliacci y musicales como Cabaret y Mamma Mia. Además de su carrera artística, Emmi.e es profesora universitaria de canto y música.

Paulatinamente

Paula Fernández es la artista detrás del proyecto multidisciplinario Paulatinamente. Aquí une música, indumentaria y artes visuales. También es DJ. Su carrera inició en la pandemia. Acaba de estrenar su nuevo EP En el cielo.

