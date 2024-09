La banda quiteña Miel se suma al Estereo Picnic junto con Shawn Mendes y más

El festival de música más grande de Colombia, Festival Estéreo Picnic, confirmó la mañana del 3 de septiembre un nuevo cartel para su edición 2025. Este año hay presencia de varios géneros pero predomina el pop, tanto de artistas anglo, colombianos y sudamericanos.

La lista oficial de artistas que se van a presentar en Bogotá ya está confirmada. En ellas sobresalen artistas como Olivia Rodrigo, Alanis Morrisette, Mon Laferte, Nathy Peluso, Elena Rose y Las Mijas, son algunas de las artistas femeninas que forman parte del cartel. A este se le suman otros proyectos como Justin Timberlake, Shawn Mendes, Rufus Du Sol, Tool, The Black Keys, Justice, Incubus, Benson Boone, Foster the People, Empire Of The Sun, Zedd, Parcels, Danny Ocean o Tate Mcrare.

Son 84 artistas los que cantarán en el Parque Simón Bolívar de Bogotá en 2025. Las fechas reservadas para este evento son 27, 28, 29 y 30 de marzo.

Miel y Hermanos Gutiérrez la cuota ecuatoriana en el Estéreo Picnic

Los Hermanos Gutiérrez son un proyecto suizo-ecuatoriano que empezó en el 2015. Este grupo instrumental está formado por Estevan y Alejandro, que mezclan ritmos latinoamericanos a dos guitarras.

Su madre es ecuatoriana, pero crecieron cerca de Berna, Suiza de donde es su padre. Este duo que tocará por primera vez en Colombia, cuenta que se sintieron inspirados a hacer música por una canción de Julio Jaramillo que les enseñó su abuelo Lucho Gutiérrez. Los guitarristas presentarán una mezcla de sus seis álbumes.

Mientras que la agrupación de pop- electrónico Miel también debuta en este evento, el cual es el número 13 que realiza Páramo. La agrupaci´ón quiteña está conformada por Martín Flies y Damián Segovia. Los también productores musicales presentaron en 2023 su segundo álbum homónimo.

Su participación se suma a la de otros artistas nacionales que intervinieron en años anteriores como Lolabúm y Mugre Sur.

Las entradas para el festival Estéreo Picnic ya están agotadas, pero puede conocer los detalles del evento y la logístíca en su web oficial.

