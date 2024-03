Lolabúm: “Para seguir existiendo tomamos la decisión de irnos”

En una pausa de su gira por Colombia, Martín Erazo y Pedro Bonfim atendieron a EXPRESIONES sobre las novedades de su música y próxima participación en el festival Estéreo Picnic. Este evento musical, uno de los más grandes de la región, cuenta cada vez más con la inclusión de talento ecuatoriano. El año pasado también fue invitado el grupo de hiphop quiteño Mugre Sur.

Pero con los integrantes de Lolabúm pasa algo particular, ellos juegan de local, tanto por la aceptación del público colombiano como por su reciente cambio de residencia. Es ahora Bogotá la ciudad en donde radican presencial y sonoramente, por eso su próximo disco estará impreso de estas experiencias sin dejar de lado su conexión con Ecuador.

En noviembre de 2023 empezó este camino hacia el festival. Tras haber hecho dos fechas agotadas en la capital bogotana los organizadores del Estéreo Picnic pusieron sus ojos en Lolabúm y los sumaron al cartel que cuenta con artistas como Sam Smith, Placebo, Blink 182, Feid y Thirty Seconds to Mars.

“Nos está yendo bien. Hace unos días nos dijeron que ‘jugamos de locales’. Pero de alguna forma también se siente como empezar desde cero para nosotros. Estas fechas llamaron la atención de Páramo, la productora del festival. Así fue como no llegó un mail con la invitación formal. Es el resultado de mucho trabajo”.

El grupo ha ido afianzando al público vecino desde 2019, cuando tuvieron su primera gira. Convirtiendo así a Bogotá como la tercera ciudad que más escucha su música por detrás de Guayaquil y Quito. “Son oyentes que se van fidelizando. En Colombia pasa que nos toma muy en serio un público más casual. En Ecuador tenemos fans que nos siguen a todo”.

Y este público se diversificará aún más este sábado 23 de marzo, fecha en la que tocarán en el escenario Adidas de la fiesta musical colombiana. Son los segundos en subirse al escenario en el que también participará Feid y Tainy.

Los autores del Himno nacional urbano

El Ecuador es la canción más popular de Lolabúm. Con casi 4 millones de reproducciones, este tema perteneciente al disco Tristes trópicos ha tomado un significado distinto gracias a sus fans.

Convertida en una canción viral, la composición de Pedro Bonfim repunta en las listas de reproducción y las búsquedas musicales locales por una causa no tan positiva, las revueltas y los problemas socio- políticos que atropellan al país y con la que sus seguidores se sienten identificados. “Mírame, estoy gritando. Que prefieras el silencio no es extraño. Sobre el cielo el Ecuador siempre callado”, canta la banda en la segunda mitad de la canción que es un lamento, que bien puede valer para decepción amorosa o una de nacionalidad.

Fue así que en febrero pasado llegó a los virales de Spotify mientras que Rulay también hacía lo suyo. En su gira colombiana el tema está presente, y como el humor y autocrítica es constante con sus fans, en su grupo de WhatsApp ya apareció una nueva broma. “Ahora dicen que vamos a tocar La Colombia, vamos a irlo probando”, cuenta Martín.

Para sus integrantes la resignificación del tema por parte de sus oyentes es lo que más les gusta. “Alguna vez alguien puso en el video que este tema es el himno nacional del Ecuador urbano. La canción ocupa este lugar en la gente porque son ellos los que se apropian del tema. Caso contrario a los símbolos patrios que te han impuesto a que te representen”, afirma Pedro. El Ecuador es un rechazo a lo que lastima al país y eso es lo que consideran la clave para que guste tanto. “La sensación de desencanto por este lugar es lo que se toma como representación”, coinciden los músicos.

La visión crítica sobre el panorama musical local también los lleva a considerar que les gustaría hacer una canción más dura y cruda, algo que para ellos les falta a los temas de los artistas ecuatorianos. “A veces se hacen canciones como de plástico. Hablan de gente trabajadora, de gente que madruga para poder comer. Y cosas así no debería de enorgullecernos porque no debería pasar. No está bien que la gente se tenga que matar para hacer algo tan básico. Nuestra canción juega en contra de esta visión positiva. El Ecuador no fue pensada para representar lo que hace hoy. Y esta es la muestra de que la música siempre toma vida”, afirma el vocalista.

Ya no están más rotos

Muchachito roto es el nombre del último álbum de los Lola. Y es bajo este disco que se desarrolla su actual gira. Para el FEP prometen sorpresas, entre ellas la invitación de varios artistas ecuatorianos como Neoma, con quien cantarán por primera vez en vivo Cuando quieras jugar conmigo.

Ahora que ambos viven en la capital colombiana sienten que todo lo que los rompía se está recomponiendo, puesto que la escena artística ecuatoriana es asfixiante. “Por eso mismo nos mudamos. Ya tenemos cédula de extranjería. En Ecuador es insostenible. Para hacer las cosas necesitas padres millonarios o una disquera. Pero básicamente es imposible porque no puedes tocar. No puedes hacer esto tan básico porque hay toque de queda, no puedes cobrar porque suben los precios de todo. Para que Lolabúm pueda seguir existiendo tomamos la decisión de irnos”. Esta idea la venían barajando desde 2022 y ahora, desde el país vecino, han tomado el rumbo y proyectan un nuevo álbum. Hasta eso, sus fans quiteños podrán verlos a finales de abril.

