Jalál luego de MasterChef: "Soy más picado que tobillo de gringo en el Oriente"

Llegar a la final sin saber cocinar ya fue un triunfo. Así lo siente el productor, presentador y comediante quiteño Jalál Dubois. Su carrera en televisión tiene más de 20 años y es la primera vez que concursa en un reality show. Su paso por Masterchef Celebrity le permitió reconectar con los fans de todo el Ecuador, como en los años en el que La Kombi estaba al aire en Teleamazonas. Aunque en redes sociales Jalál siempre ha estado activo, la popularidad del programa y su carisma lo llevaron a ganarse el título del “ganador del pueblo”.

Así lo nombraron los tuiteros que quedaron sorprendidos por su talento y a la vez algo decepcionados por su plato final, que no fue el mejor.

EXPRESIONES conversó con Jalál, quien no perdió su dosis de humor en ningún momento.

Lea también: Victoria Patiño y Santi Barzallo se comprometen con un vídeo especial

Miguel Melfi y el recuento de todos sus escándalos Leer más

La fama ha crecido como la espuma. ¿Lo siente así?

¡Capaz! Las redes sociales hacen lo suyo.

El llamingo es un animal que lo representa. Incluso, así se llama su productora. ¿Qué hubiera pasado si le tocaba un reto de cocina con la carne de este animal?

No tuviera problema. Le tengo mucho respeto a los animales, y yo soy carnívoro, no me voy a hacer el hipócrita. El llamingo es un animal muy ecuatoriano. Es más inteligente que un perro. Se puede utilizar su leche, su lana. Me representa porque es amigable con el entorno. Yo tengo 9 llamingos. Su carne nunca la he probado.

¿Y su llegada al show cómo fue?

Empieza con mi jefa, María del Carmen Arellano, llamándome para decirme: ‘Tienes que ir’ y yo dije, ‘bueno’. Yo le decía que no podía, tenía trabajo, mi familia, la radio… Pero toca. La verdad es que lo que me acongojaba era dejar a mi familia pero mi esposa (Pauly Haro) me apoyó.

Su esposa ha confirmado que su especialidad son los desayunos a la cama. Pero estando en Colombia, lejos de los suyos y conviviendo con extraños, ¿cómo vivió esa experiencia?

Convivíamos más de 12 horas, había panas y gente que era desconocida para mí. Pero ahora ya todos somos amigos. Aprendí un montón de todos. La cocina es la excusa perfecta para conocerte y conocerlos. Esto no se muestra en televisión, pero conversábamos mucho, de sus pasiones y de lo que hacen.

¿Quién fue su mejor amigo?

El Daniel Betancourt. Es mi ñaño. La primera cocinada fue como el primer día de clases.

¿Y su socio y mejor amigo Rodrigo Padilla no se ha puesto celoso?

(Risas) ¡No! Es como un matrimonio de años, nos peleamos, nos reconciliamos y no mantenemos relaciones sexuales entre nosotros.

Cuando La Kombi estuvo al aire, fueron entrevistados varios participantes de reality, como los ganadores de Gran Hermano y Popstars. ¿Se imaginó ser parte de uno?

¡Nunca! Y esto fue lo raro. Yo siempre estoy como presentador o como productor, y es la primera vez que estoy en el medio.

Ahora que es un talento de reality, ¿qué otro talento tiene para ser considerado en otro reality?

Bailo hermoso. El chachachá es mi género favorito. El baile prohibido de la lambada también… (risas). Ya en serio, me gustaría algún programa como Masterchef, pero de música. Soy un músico frustrado y que me enseñen a tocar y que pulan mi talento.

Qué ocurrió con el plato final que decepcionó a todos los que te apoyaban?

Me compliqué sin quererlo. La gente debe saber que esto era a día seguido y, aunque no parezca, uno se cansa. Aunque no parecía, sí estaba rico, esa fue siempre mi propuesta. Aprendí el valor del emplatado, pero siempre le doy más peso al sabor. Si yo hubiera emplatado diferente habría tenido oportunidad de ganar. Nunca me imaginé llegar a la final, por eso no me preparé lo suficiente.

¿Ha replicado estos platos ya en casa?

He querido reivindicarme. Soy más picado que tobillo de gringo en el Oriente, entonces, la verdad es que quiero hacer el mismo concepto, pero mejor presentado. Esto solo será para mí. No estoy lamentándome de los resultados, pero asumo la total responsabilidad de mis platos.

Drake Bell revela los graves momentos de su abuso sexual Leer más

¿Quién es más estricto en la cocina, Raush o su esposa?

Es Raush. Pauly me dice la plena siempre, pero ella me ama. Entonces, es mi principal crítica, pero hay cariño. Y no le tenía ningún miedo a los jurados, lo que sí no me hubiera gustado es que me tengan pena.

¿Si tuviera una combi a quién de sus compañeros se los llevaría de paseo?

Al Dani Beta, Raulito Santana y Felipe Papucho Carrera.

Es psicólogo clínico de profesión, ¿encontró alguna similitud entre esa carrera y la gastronomía?

Sí, en que toda demanda es de amor y todo plato es de amor. La comida es un acto de entrega. Y cada plato y persona debe ser comido y apreciado de forma diferente.

Kate Middleton y su explicación de la foto oficial editada Leer más

No sabe quedarse quieto

Esta semana Jalál se encuentra en Costa Rica con toda su familia en unas vacaciones que ya son tradición. Tras el fallecimiento de su papá han decidido volver a viajar a una zona cálida, tal como lo había instaurado su abuela, quien fue su instructora de buceo. “Ellos fallecieron, pero mi tía tomó la batuta y nos vamos todos a Playa Chiquita con todos los guaguas. Es algo muy significativo porque es la primera vez sin ellos”, expresó.

Pero además de las vacaciones sigue al aire con el programa El buscador.