La estrella de Drake & Josh, Drake Bell (37), habla por primera vez sobre haber sido abusado sexualmente repetidamente por el entrenador de diálogo Brian Peck cuando era un niño.

El anuncio se produce como parte de la próxima serie documental de cuatro partes de ID, Quiet on set: The dark sde of kids TV.

“Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos muchos de los mismos intereses, lo cual, mirando hacia atrás, creo que probablemente fue un poco calculado”, dice en un extracto que se emitirá el próximo 18 de marzo.Fue en 1999, a la edad de 13 años, cuando empezó en este camino televisivo. Al año siguiente, en el primer día de la segunda temporada del programa The Amanda Show, que conoció a Brian Peck, un entrenador de diálogo que se hizo amigo de él y lo invitaría a su casa para darle lecciones de actuación.

Su padre, Joe Bell, expresó su preocupación a la producción y dijo que se sentía incómodo con que Brian estuviera siempre cerca de su hijo.

Más tarde, Brian se convirtió en el manager de Drake y acudía a audiciones de actuación en Los Ángeles, que estaban al menos a una hora de donde vivía con su madre, por lo que Drake frecuentemente dormía en casa de Brian, pero una noche todo cambió.

“Estaba durmiendo en el sofá donde solía dormir y me desperté... Abrí los ojos y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente”, dijo Drake, que tenía 15 años en ese momento.

“Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar. (...) A menudo recuerdo esa época y me pregunto cómo diablos sobreviví”, dice. Además explica que siempre terminó volviendo por clases sin saber cómo parar los abusos.

