El buen humor y la complicidad entre Barry Keoghan y Sabrina Carpenter parece que son su secreto para el amor.

En el after party de los Premios Óscar 2024 lo dejaron ver... y saltó a las redes. Pero antes, recapitulemos sobre lo que ocurrió en esta fiesta el domingo 10 de marzo por la noche.La pareja asistió a la fiesta de Vanity Fair, la cual se celebra justo después de la célebre gala. Si bien, no caminaron de la mano ni posaron juntos para la cámara, el gesto de Keoghan hacia Carpenter fue la prueba que los fans necesitaban para no solo confirmar su romance, sino asegurar que el actor de Saltburn está perdidamente enamorado de la intérprete de Nonsense.

Llegaron juntos, pero prefirieron posar por la alfombra de manera individual aunque al mismo tiempo. Cuando terminaron flashes, Barry la esperó y se fueron tomados de la mano a la ceremonia a la que no asisten los paparazzi.

Sabrina Carpenter llegando a la fiesta de Vanity Fair. NINA PROMMER/ CORTESÍA

En Instagram también dejaron pista. Sabrina derrochó amor y fanatismo por el ganador del Óscar a mejor actor en un vídeo de la revista Vanity Fair. “Si veo a Cillian Murphy, probablemente dejaré la fiesta. Probablemente no, simplemente me iré con él. Me iré al mismo tiempo que él para poder ver dónde vive. Entonces puedo seguir su auto”.

Luego, su novio comentó dos emojis, uno de una chica y el de un trébol. Para algunos puede significar: que tengas suerte o que haga referencia a que también es irlandés como él. El comentario tiene más de 28 mil likes.

El evento fue celebrado en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Beverly Hills. Allí, la cantante estadounidense de 24 años, optó un vestido de Tory Burch que se componía de dos piezas: un top con estampado de reptil y una falda de mesh transparente. Lo complementó con un par de joyas plateadas, mientras que su característico pelo rubio lo llevó peinado en ondas gruesas.

