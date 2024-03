Miguel Melfi y el recuento de todos sus escándalos

Miguel Melfi es el nombre en tendencia en toda Colombia. Y esta vez no es por su música, sino por ser el que desencadenó un divorcio a nivel nacional. Con esto, no queremos decir que sea el causante de los problemas entre la pareja de actores de Nataly Umaña y Alejandro Estrada, pero el iniciar un romance con la joven en el programa La Casa de los Famosos Colombia sí dio la sentencia a este matrimonio. Así quedó claro en la transmisión del programa de telerealidad del 10 de marzo.

El cantante panameño tiene unos ojos encantadores y parece que esa es su arma predilecta a la hora enamorar en televisión. Esta no es la primera vez que cae rendido ante los deseos de Cupido. En el reality internacional 'El poder del amor' fue el ganador gracias a la pareja que hizo con la guayaquileña Andreína Bravo, la favorita de esa primera temporada. Tras la euforia y el encierro, ambos concursantes vivieron un gran momento de fama que afectó su relación.

La distancia fue la causante de que se diluya este amor, tan rápido como se consolidó. Es que en menos de un mes de programa, que fue grabado en Turquía en 2021, ya estaban completamente involucrados. El en Panamá y ella en Guayaquil, no pudieron continuar. Incluso dejando varios planes inconclusos, como ideas de canciones que querían sacar juntos. Se especula, gracias a la canción que lanzó Andreína Bravo, Arte, que Melfi le tuvo miedo a formalizar más la relación.

El concurso rompió récords de audiencia en Ecuador, y por eso, Melfi fue muy acogido en el país. Incluso, siendo invitado como animador al programa matutino 'En Contacto'.

Terminar con Andreína provocó una serie de controversias en la prensa rosa nacional, llegando incluso a vincularlo con otras chicas conocidas, aunque nada certero. Pero las páginas de Internet lo metieron en más de un aprieto. Mientras que sus fans iniciaron una larga guerra digital con los seguidores de Bravo. Esto a Melfi lo hizo el hombre más comentado de la farándula ecuatoriana por más de medio año.

"Estoy preparado (para la farándula). A lo largo de mi vida he aprendido a lidiar y contestar a ciertas personas que buscan el conflicto e irritarte. Tengo la paciencia necesaria para eso. Aprendí de la televisión que siempre van a hablar de ti, sea bueno o malo. Lo importante es saber qué decir y cómo limpiar tu nombre. En mi país la farándula casi no existe", le dijo a EXPRESIONES en enero del 2022, en su primera gira de prensa luego de ganar el concurso que lo catapultó en América Latina.

También estuvo en medio de una demanda la cual ganó a inicios de 2023. En el progama 'Calientitos TV' se habló de un supuesto video íntimo de Miguel Melfi con el periodista de farándula Dieter Hoffman. Este comentario provocó una ola de suposiones. La denuncia recayó contra el periodista Mauricio Altamirano, cuyos comentarios afectaron a la honra del artista, la que se considera una contravención de cuarta clase.

Melfi en su carrera como cantante también se colgó de la controversia para generar audiencia en una canción que lanzó junto al cantante ecuatoriano Jandino. El tema que sacaron juntos se llama Borrachera, pero antes de dar a conocer la melodía, filtraron por medios digitales un clip de una supuesta pelea en una discoteca. El público cayó en la trampa y causó una confusión que provocó una reacción negativa. Sin embargo, el panameño se defendió. “Solo se sacó el pedacito del vídeo de los golpes y esa fue la noticia que se vendió. A mí no me gusta la polémica, porque eso opaca mi música”, una frase que no coinciden con los hechos.

Como Miguel Paolo Melfi (27) asegura que sabe manejar la farándula, cabe la pregunta: ¿Es también contenido para un reality este relación Nataly Umaña (38) de 'La Casa de los Famosos'? Eso solo el tiempo lo dirá.

Mientras, hay que saber que pidió disculpas por ser el tercero en un matrimonio de 12 años. "Me imagino que esto ha provocado un montón de opiniones afuera, más negativas que positivas", señaló antes de dirigirse al exposo de su actual novia. "Cuando tomo una decisión lo hago sabiendo las consecuencias que debo de afrontar luego. Alejo (Estrada), de hombre a hombre, quiero decirte que me equivoqué. Lo acepto, cometí un error. Quisiera poder haberlo controlado... Odio hacerle daño a las personas. Y las emociones hacen que perdamos la cabeza", dijo ante la audiencia el intérprete de 'Compañera de vida'.