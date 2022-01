Luego de que Miguel Melfi apareciera en la farra de Don Day la semana pasada y sin Andreína Bravo, le comenzaron a 'dar duro' en redes sociales. Para el ganador de El poder del amor, la situación se salió de control y se vio obligado a desactivar sus redes sociales, pero no por mucho tiempo, pues tras anunciar el lunes su ruptura definitiva con la nueva presentadora de En contacto, las cosas se pusieron peor y a través de su cuenta de Twitter pidió un alto a tanto 'hate'.

"No puedo creer la cantidad de odio que están lanzando sin conocer la historia detrás de todo. Ahórrense sus comentarios, lo que ven en pantalla no quiere decir que sepan cuales son mis sentimientos y todo lo que ha pasado", escribió el panameño.

Las contestaciones no se hicieron esperar. "Sé frontal y di que te gusta andar con varias mujeres, los hombres como tú no pueden tener una relación estable porque se van con la primera tentación (no me refiero a nadie en especial). PROBLEMA TUYO pero no te hagas el dolido, que mal caen los mojigatos", tuiteó Mirella Hernández (@mara_her56).

La usuaria Zullly Menéndez (@ZullyMz) no se quedó atrás. "Si no quiere que lo juzguen por la pantalla, no debió estar en el reality ni en el programa en el que está si no quería hacer pública su vida. Igual sólo usó a Andreína para ganar El Poder del Amor; lo que no me parece es que cuando a ella le cayó 'hate', usted no estuvo para ella, así que aguántese".

Miguel, mucho cuidado con quien consideras te dieron la oportunidad de ser el presentador de un segmento, dentro de ese programa han generado que tu imagen se deteriore al verte impedido de defender a Andreina de burlas y ofensas, si era tu novia lo lógico era que pongas un alto. — Atalía (@GinaSeguridad) January 25, 2022

Mary Garzón (@MaryGarzn7) también le increpó. "Así como cuando te apoyan y estás feliz porque te hicieron ganar el reality, por lo cual estas en Ecuador trabajando, así mismo debes aguantar lo bueno y lo malo, y si no puedes con eso, la televisión no es para ti, porque lamentablemente así es, no solo contigo".

Debemos recordarle a Miguel que era inevitable las consecuencias que tendría al anunciar la ruptura y seguro le seguirán dando palo por varios días, así es la fanaticada, así funciona la farándula en Ecuador y en todo el mundo.