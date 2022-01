Es bien sabido que participar en un programa de telerrealidad da una gran exposición y fama, para algunos momentánea. Esta fórmula puede servir a muchos (casos hay por montones: Kelly Clarkson, el grupo One Direction y hasta Michela Pincay). Pero también hay que recordar que para mantenerse hay que tener más aptitudes que solo carisma.

El panameño Miguel Melfi, quien es ingeniero industrial, tiene una carrera musical de dos años y la aceptación de miles de jovencitas a lo largo de América Latina gracias a que ganó El poder del amor, el programa televisivo para conseguir pareja desde Turquía.

Antes ya había sido parte de dos temporadas de Calle 7 en su país y fue presentador de un programa durante un año. Sin embargo, con su título en la mano y una beca para una maestría, la invitación para ser parte de En contacto le hizo cambiar todos sus planes y aquí los cuenta.

Miguel Melfi se suma como animador al reality de 'En Contacto' Leer más

Miguel Melfi. Gerardo Menoscal//EXPRESO

¿Está preparado para afrontar a la farándula ecuatoriana?

Estoy preparado. A lo largo de mi vida he aprendido a lidiar y contestar a ciertas personas que buscan el conflicto e irritarte. Tengo la paciencia necesaria para eso. Aprendí de la televisión que siempre van a hablar de ti, sea bueno o malo. Lo importante es saber qué decir y cómo limpiar tu nombre. En mi país la farándula casi no existe.

Empezó en el programa de competencias Calle 7 a los 18 años. ¿Antes de esto cómo exploraba su parte artística?

Desde pequeño me gustó participar en las comparsas, que eran presentaciones entre promociones. Bailar era lo mío. Pero luego me enamoré del canto, que es algo que hago todo el tiempo. En la ducha, en el carro. Conducir y cantar me relaja. Pero fue en la pandemia que decidí involucrarme en esto.

¿Por qué durante el confinamiento y no antes?

Me hackearon mi perfil de Instagram. Lo perdí. Esto me hizo alejarme de las redes sociales, preferí encerrarme en mi mundo y me reencontré en la música, con Claudio Scollo, mi amigo y maestro. Aprendí todo de él. Hacemos un trato también, en el que le ayudo a terminar de componer sus canciones y él me produce a mí.

¿Lo hackearon o vendió su cuenta?

¡Jamás la vendería! Yo pienso que cinco mil o diez mil dólares los puedo generar con mi propia cuenta en menos de un año. Lo del tema del robo es algo complicado. Nunca voy a saber a fondo quién fue. Pero recibí amenazas de una persona allegada a una exnovia mía hace muchos años, por problemas que ellos tenían y andaban buscando un culpable. La amenaza llegó desde una cuenta falsa, pero yo sabía que era él. Contesté que no me importaba lo que hicieran y al poco tiempo eliminaron la cuenta de Instagram. Pero hoy se los agradezco, porque si no hubiera pasado eso no me habría enfocado en la música. Es por mis temas que mi nombre volvió a sonar en Panamá y así me llamaron a El poder del amor.

Estudió Ingeniería. ¿Ya no está en sus planes ejercer la profesión?

Estudié en la Universidad Santa María La Antigua (USMA). A mí la ingeniería me enseñó mi manera de hablar, de delegar, de analizar las cosas. Aprendes de matemáticas, psicología, comunicación. Trabajé en tres ocasiones en eso, pero ya cuando conseguí el título cayó la pandemia y no había trabajo. Pero me concentré en mi música.

Mare y Andrés lo más coqueto de 'En Contacto' Leer más

El amor que cambió su vida

¿Cómo lo invitaron a El poder del amor?

Fue una invitación de mi canal TVN. Ellos ya sabían que estaba haciendo música. Al principio yo pensé que sería un formato más loco, como un Jersey Shore. Fui al casting con pocas expectativas, pero me llamaron después. Solo me dieron cuatro días para armar maletas e irme. Me fui porque no tenía más planes… bueno, sí, mis estudios, pero los cancelé. Iba a ir a España a estudiar gracias a una beca para mi maestría. Mis papás me apoyaron, ellos siempre me aconsejan, pero también dejan que me estrelle solo. Confían en mí.

Varios participantes dijeron que lo que sucedía dentro del programa era indicado por producción…

Jamás fue libreteado. Don Day y yo fuimos de los pocos que, aunque nos hayan dado alguna indicación, siempre preferimos tomar nuestras decisiones. Todos los errores fueron por cosas que yo hice. Hubo personas en el reality a las que sí les dieron órdenes, como en cualquier programa de televisión, pero a mí no me gustaba prestarme para eso.

¿Algo que hubiera cambiado?

No ponerle tanta cabeza a los comentarios del público. Me afectaron muchísimo. Por dos semanas estuve muy triste y muy pendiente de lo que decían, lo bueno y lo malo. Pero aprendí que la gente tiene que quererte por quien eres y punto.

¿Es posible enamorarse en un reality?

Es súper posible… en cualquier tipo de reality. En Calle 7 también me enamoré. Siempre habrá alguien que te parezca atractiva. No tiene nada de malo que nazca el amor.

La nueva estrella de 'En Contacto', ¿qué debe reunir? Leer más

¿Ya cobró los 15 mil dólares del premio?

Sí, ya cobré el cheque (risas).

Andreína, su actual novia, vive aquí en Guayaquil y usted estaba en Panamá. ¿Cómo iban a manejar la distancia?

Ese ha sido el principal problema para todas las parejas del reality. Y quienes terminaron fue por eso. Alejandro y Mariela, Andrés y Mare, Don Day y Elizabeth son los que sí continúan, como lo mío con Andreína. A mí me gusta fluir en cada situación y mientras podamos viajar y estar cerca por trabajo, esto va a continuar. Este será nuestro ritmo.

Andreína contaba en la última entrevista que tuvimos con ella que usted es un poquito enojón y celoso.

Eso es falso. Se está describiendo ella (risas).

¿Cómo se está viendo su vida afectada por la exposición mediática?

Es algo bastante lindo porque nunca en mi vida había tenido a tanta gente apoyándome. Los fanáticos nos dicen que somos sus papás, ‘Andrelfi’. Nos piden todo el tiempo contenido, que una foto, que videos. Y es complicado porque en algún momento nuestra relación podría no estar bien. Hay altos y bajos. Y (es complicado) estar lidiando con miles de ‘hijas’ que preguntan que si no comento o que si no hay un like ya sucede algo. Por eso, desde hace algún tiempo quedamos en que nuestra relación no se vive en redes sociales. Yo tengo mucho trabajo y me enfoco en eso. No puedo estar pendiente todo el tiempo de que si me etiquetan debo repostear o comentar. Un like no significa que esté bien o mal con mi novia. Es un poco incómodo, pero se respeta todo su apoyo y en Ecuador es donde he recibido más amor.

¿Sería conductor de El poder del amor 2 que se estrenaría en marzo?

Yo ahorita estoy aprendiendo de todos mis compañeros de En contacto que me han recibido estupendamente. Yo estaré un mes aquí y luego voy a mis compromisos en Panamá. No se ha hablado de eso de El poder del amor 2.

Andreína Bravo: “Me encanta decir las cosas en la cara” Leer más

Ahora con En Contacto

Miguel estará un mes en Ecuador como presentador de la Mansión de las estrellas de En contacto, y así se suma a uno de los principales programas de la televisión local. “La invitación se da por Betty Mata. Ecuavisa ya lo estaba hablando con mi canal TVN desde que estaba en el reality, pero no se había cerrado nada. Sino era en este matinal, igual quería venir a Ecuador a trabajar. Yo no estoy aquí solo por Andreína, esto es por trabajo. Nuestra relación no se involucra en lo laboral, cada cosa es individual. Siempre nos apoyamos”.

A esto se le suma otro factor, la pareja del momento son competencia. Andreína está en De Cas en Casa de TC Televisión. “Yo no lo veo así. La guerra por el rating es entre canales, por nuestra parte estamos cumpliendo nuestro sueño y brillando con nuestra propia luz. Jamás hablamos de puntos de rating y esas cosas”.

Melfi no tiene participante favorita y se lleva bien con todas. Su próximo sueño es incursionar en la actuación. “Quisiera hacer una película para Netflix”.

Más de la música

- “Soy amigo y fanático de Sech. Lo conozco desde hace años. Éramos vecinos y jugábamos FIFA en mi casa. Me da mucho orgullo que esté triunfando”.

- “Me emocionó ver cómo mis fanáticas comentaron en la publicación de Joey Montana en la que pedía conocer talento nuevo para hacer un EP. La verdad no ha habido un acercamiento, pero las menciones de la gente ya son un paso adelante”.

- “Me encantaría trabajar con FEID, el Ferxxo de Colombia. Fue un sueño poder abrirle el concierto aquí en Guayaquil”.

- “El 11 de febrero saldrá mi primer EP. Se llama En la luna. Este lo escribí totalmente en los días en los que estaba en el programa en Turquía. Son canciones que compuse con mi guitarra, con los sentimientos a flor de piel. Incluso con la depresión que llegué a sentir por un par de semanas allá”.

- “Este trabajo es bastante romántico, pero en mi país lo que está sonando es lo más callejero, lo que llamamos bewy, maleantería. Yo sí tengo ese lado, lo mostraré después”.

- “Del remix de Bandolera no puedo hablar. El video quizá se grabe pronto”.

Me gusta compartir con mis fanáticos. Mostrarles cosas graciosas de mi día a día. Les trato de dar un regalo cuando puedo. Cuando llegue al millón de seguidores en Instagram me gustaría sortear una cena para que vayan conmigo y poder conocernos mucho más. Miguel Melfi

Andreína Bravo, un 'talento' de redes sociales Leer más

Miguel Melfi. Gerardo Menoscal//EXPRESO

Créditos

Fotos: Gerardo Menoscal. Producción: Alejandra Cereceda.

Maquillaje y peinado: Iván Baque (Ig: makeupibb).

Locación: Hotel Wyndham (Ig: @wyndhamguayaquil).