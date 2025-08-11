Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Economía

Guerra comercial EE.UU. China
El consenso entre ambas potencias se logró un día antes de que termine su plazo.ARCHIVO / EXPRESO

EE.UU. y China extienden por 90 días la tregua para evitar un alza de los aranceles

China esperaba “esfuerzos” de EE. UU. El consenso se mantiene hasta noviembre

La tregua comercial entre Estados Unidos y China se mantiene. El presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, amplió este 11 de agosto de 2025 por otros 90 días este acuerdo con el gigante asiático, según informó Bloomberg.

(Lea también | Agosto trae el segundo precio más alto de 2025 para la Extra, Ecopaís y Súper)

El consenso, que se logró un día antes de que termine su plazo, permite estabilizar los lazos comerciales entre estas dos potencias económicas mundiales.

¿Qué alcances tiene la nueva tregua? La medida permite retrasar la reimposición de altos aranceles sobre los productos chinos que ingresen a Estados Unidos por 90 días más, señaló un funcionario de la Casa Blanca al portal CNBC.

RELACIONADAS

Para mantener en pausa estos gravámenes, el presidente Donald Trump firmó este 11 de agosto de 2025 una orden ejecutiva que amplía el plazo hasta mediados de noviembre de 2025, detalla CNBC.

TEMU compras

¿Compras en Temu? Envíos por servicio postal pagarán también aranceles

Leer más

Antes de la firma de este acuerdo, la portavoz del Ministerio chino de Exteriores indicó en un comunicado citado por EFE: “Esperamos que Estados Unidos colabore con China para cumplir con el importante consenso alcanzado entre los dos jefes de Estado, aproveche el mecanismo de consulta económica y comercial establecido y se esfuerce por lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo”.

RELACIONADAS

¿Por qué Estados Unidos y China acordaron una tregua arancelaria?

China y Estados Unidos acordaron inicialmente una tregua en mayo de 2025, luego de protagonizar una guerra comercial tras la imposición de aranceles recíprocos, planteados por el jefe de Estado de la potencia norteamericana. Esta crisis llegó a su apogeo en abril pasado.

Entonces, Trump elevó los aranceles sobre las importaciones chinas al 145 %, y China respondió con sobretasas del 125 % sobre los productos estadounidenses. Este escenario causó tensión en los mercados internacionales.

Para solucionar estas diferencias, los equipos negociadores de ambas naciones mantuvieron reuniones. Incluso el presidente estadounidense y su homólogo chino, Xi Jinping, se comunicaron en junio a través de llamada telefónica.

RELACIONADAS

Los nuevos aranceles recíprocos

Desde el 7 de agosto de 2025 entraron en vigor en EE. UU. los nuevos “aranceles recíprocos” fijados por orden ejecutiva. La medida aplica recargos ad valorem por país. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una carga del 15 %, India del 25 %, Ecuador del 15 % y un gravamen general del 10 %. China, en cambio, mantiene un arancel del 30 % para sus productos.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. La tarea para cerrar el ‘hueco’ fiscal de Ecuador exige más que despidos

  2. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 12 de agosto de 2025

  3. Un homenaje póstumo a José Antonio Gómez Iturralde

  4. Del Mundial de BMX a los JJOO, el sueño de Doménica Mora

  5. EE.UU. y China extienden por 90 días la tregua para evitar un alza de los aranceles

LO MÁS VISTO

  1. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  2. Gobernador del Guayas a Aquiles Álvarez: “Mentiroso”

  3. El precio de Extra y Ecopaís se actualizará tras el feriado: ¿subirá o bajará?

  4. Blow Your Mind: Una hora para reencontrarte con tu niño interior

  5. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

Te recomendamos