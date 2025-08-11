Agosto trae el segundo precio más alto de 2025 para la Extra, Ecopaís y Súper

El precio de las gasolinas subirá desde el 12 de agosto y se mantendrá hasta el 11 de septiembre de 2025

Para fijar el precio de las gasolinas se considera entre otros el precio promedio del WTI.

Las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper registrarán desde este 12 de agosto de 2025 uno de sus precios más altos del año, pese a que el costo del West Texas Intermediate (WTI), que se emplea para su cálculo, no tuvo un incremento significativo en julio.

(Lea también | ¿Compras en Temu? Envíos por servicio postal pagarán también aranceles)

El galón de Extra y Ecopaís, que hasta el 11 de agosto se comercializaba en $ 2,63, se elevará a $ 2,75, informó a Diario EXPRESO Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Mientras tanto, la Súper, que hasta el 11 de agosto tiene un valor referencial de $ 3,48, subirá a $ 3,57. Este precio puede variar según la oferta y la demanda, debido a que su margen de ganancia está liberado.

La Camddepe recordó que este combustible no recibe subsidios y que su valor se establece en función de los precios internacionales de su materia prima.

El Gobierno no ha precisado aún a que obedece el aumento en estos valores. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa emitió este 11 de agosto de 2025 el Decreto Ejecutivo 83 que establece reformas al Reglamento Codificado de Regulación de precios de Derivados de Hidrocarburos.

Diario EXPRESO consultó a Petroecuador el alcance de este insumo y es´tá a la espera de su respuesta.

¿Por qué se limitó el despacho de gasolina Extra desde Quito? Leer más

Las gasolinas Extra, Ecopaís y Súper tendrán el precio más alto de 2025

Erazo precisó que los precios que entrarán en vigor desde el 12 de agosto son los segundos más altos de 2025. En febrero, el galón de Extra y Ecopaís se comercializó en $ 2,77, mientras que la Súper alcanzó un tope de $ 3,59.

La fijación de los precios de estos combustibles está a cargo del Gobierno, que realiza el cálculo mensual considerando el costo del WTI, transporte, almacenamiento y otros rubros.

El precio promedio del WTI, que es la referencia para el petróleo ecuatoriano, registró en julio de 2025 un incremento del 0,3 % en relación al mes anterior, refirió la Camddepe.

El precio promedio del crudo en los primeros siete meses de 2025, según Datosmacro, fue:

Enero $75,74

Febrero $71,53

Marzo $68,24

Abril $63,54

Mayo $62,17

Junio $68,17

Julio $ 68,39

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO