En Twitter, la designación como conductor de Miguel Melfi como reportero de La Casa de las Estrellas, del nuevo reality #LaNuevaEstrella de En Contacto, trajo comentarios de toda índole. Los fans de Miguel lo apoyan incondicionalmente, otros recuerdan que no tiene preparación como comunicador. Con este tuit el panameño lo encendió todo: “Pendejo pero feliz y agradecido con Dios por las bendiciones”; puso el pasado 10 de enero. Entre las respuestas a este trino están las siguientes:

“La verdad es muy sencillo y humilde Miguel Melfi, todo nuestro apoyo en todo lo que haga”, escribió Aqua Morales. La fanática Cristina Guerrón aplaudió sus dotes. “Vamos Miguel. Eres un chico súper talentoso y lleno de luz en todos los aspectos, la gente envidiosa siempre te juzgará por tus éxitos pero sobre todas las cosas malas hay un Dios que te bendice y te protege”.

Del otro punto de la situación está la respuesta de Sheylarossa Alarcón. “Nunca he visto a Miguel Melfi conduciendo ningún programa en la TV panameña, en TVN menos. Fue al PDA por cantante y por participar en 'Calle 7'”.

Y esta es una de las tantas controversias que ya ha traído #LaNuevaEstrella, al incorporarse al programa de variedades. Esto, por el formato y la incursión de personajes ya reconocidos. La ex Miss Ecuador, Claudia Schiess hizo un comentario al respecto en Twitter.

“Decepcionada de ver mujeres talentosas, inteligentes y hermosas participando en un reality, haciendo retos ridículos para ser escogidas como presentadoras de TV cuando evidentemente todas se lo merecen. Raiting le llaman”.

EXPRESIONES entrevistó a la gerente de marketing de Ecuavisa, Silvana Kalil, quien explicó las decisiones que se han tomado para llevar a cabo la elección del nuevo integrante en su programa más visto de las mañanas.

“En Contacto perdió en un año a Efraín Ruales y ni nosotros, ni nuestras audiencias para quienes trabajamos, quisimos un reemplazo. Como familia nos tocó reinventamos en nuestros roles y salir adelante con los que quedábamos. Pero la salida de Alejandra Jaramillo nos dejaba un nuevo espacio que no queremos reemplazar tampoco. Como tampoco queremos la inevitable comparación. Así que abrir la búsqueda a distintos perfiles nos pareció una buena idea para que nuestros seguidores y fans puedan ver una diversidad de talentos femeninos y nos ayuden a elegir a la mejor, para ser parte de nuestro programa”, aseguró.

Sobre la entrada de Melfi como presentador dentro del reality, admitió que un factor importante es el respaldo que tiene de la gente. “Más allá de ser el ganador del reality El Poder del Amor, nos parece una persona con la frescura y el carisma necesarios para conducir este reality. Es una experiencia distinta para él. Y aunque no tenemos pensado nada a largo plazo aún, En Contacto siempre busca retener o volver a trabajar con la gente que nos ayuda a crecer como familia”.

Además del panameño participan la peruana Shirley Arica (El poder del amor), Valeria Gutiérrez (primera finalista Miss Ecuador 2021), Carolina Aguirre (conductora y Miss Ecuador 2012), Virginia Limongi (Miss Ecuador 2018), María Mercedes Cuesta (periodista y exasambleísta) y Mare Cevallos (actriz y participante de El poder del amor). Mañana 13 de enero se suma una concursante más.

La ganadora deberá pasar por varias pruebas frente a la pantalla durante un mes, pero lo más importante es lo siguiente: “Debe lograr conectar emocionalmente con nuestras distintas audiencias, en nuestras distintas plataformas”, explica.

La conversación en redes sociales que genera este segmento también cuenta. La tendencia nacional de Shirley Arica en Twitter, por ejemplo, es algo que también se toma en cuenta. “Ya no se mide únicamente por lo que logramos en un rating de tv, sino también por todas las conversaciones que nuestros contenidos generan en nuestra web y redes sociales”.

De esta entrevista sobresale un mensaje. “Ecuavisa y En Contacto siempre han sido un semillero. No existe un solo talento que no ponga un pie en Ecuavisa y al día siguiente no se lo quieran robar. Perdón, llevar”.

¿Quién será esa próxima famosa que se quieran robar del cerro? Está por verse.