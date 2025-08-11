Miss Ecuador: La corona está lista para la nueva soberana

La ganadora representará al país en Miss International. La venezolana Andrea Rubio vendrá al país

Las aspirantes al certamen Miss Ecuador. Una de ellas será la nueva reina.

Ya casi llega el momento de coronar a la nueva soberana de la belleza nacional que representará al país en Miss International. La elección de Miss Ecuador está de la ceja al ojo y el martes 12 de agosto, en el Mall del Sol de Guayaquil, se presentará la corona que lucirá la sucesora de Eunice Rivadeneira.

(Te invitamos a leer: ¿Los influencers son garantía de éxito en una producción?)

La joya, creada por el diseñador Jonathan Tello, es de oro blanco y plata y está sobre una base en filigrana, con amatistas en dos tonos y cristal de roca en cortes de gota. Más que un accesorio, es un símbolo de equilibrio energético y conexión con la esencia femenina. Tello, reconocido en el mundo de los certámenes de belleza en Ecuador y en otros países como Guatemala, Chile y Paraguay, la trabajó completamente a mano.

Don Alfonso recibe a sus compañeros de Televistazo en su recuperación Leer más

Las 19 candidatas ya se preparan en el Hotel Sheraton bajo la dirección de la organización Miss Ecuador y están listas para la gala de elección del sábado 16 de agosto en el malecón de Salinas.

La velada será conducida por Claudia Schiess y Carlos Luis Andrade. Además Andreína Bravo y Maykel cantarán esa noche.

Andrea Rubio vendrá a Guayaquil

La venezolana Andrea Rubio, Miss International 2023, prepara maletas para llegar a Ecuador como invitada especial a la gala de elección de Miss Ecuador. Modelo, comunicadora social y portadora del noveno título internacional para su país. Fue coronada en Tokio, Japón.

El año pasado, su visita a Ecuador se vio frustrada por un “malentendido con la visa” que, según contó en redes sociales, le cerró las puertas del país.

A sus 18 años, y tras culminar la secundaria, dejó Venezuela rumbo a Bogotá, Colombia, buscando un futuro lejos de la crisis que aqueja a su tierra natal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!