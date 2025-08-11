Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

MISS ECUADOR
Las aspirantes al certamen Miss Ecuador. Una de ellas será la nueva reina.Cortesía

Miss Ecuador: La corona está lista para la nueva soberana

La ganadora representará al país en Miss International. La venezolana Andrea Rubio vendrá al país

Ya casi llega el momento de coronar a la nueva soberana de la belleza nacional que representará al país en Miss International. La elección de Miss Ecuador está de la ceja al ojo y el martes 12 de agosto, en el Mall del Sol de Guayaquil, se presentará la corona que lucirá la sucesora de Eunice Rivadeneira.

(Te invitamos a leer: ¿Los influencers son garantía de éxito en una producción?)

La joya, creada por el diseñador Jonathan Tello, es de oro blanco y plata y está sobre una base en filigrana, con amatistas en dos tonos y cristal de roca en cortes de gota. Más que un accesorio, es un símbolo de equilibrio energético y conexión con la esencia femenina. Tello, reconocido en el mundo de los certámenes de belleza en Ecuador y en otros países como Guatemala, Chile y Paraguay, la trabajó completamente a mano.

Don Alfonso y sus compañeros de Ecuavisa.

Don Alfonso recibe a sus compañeros de Televistazo en su recuperación

Leer más

Las 19 candidatas ya se preparan en el Hotel Sheraton bajo la dirección de la organización Miss Ecuador y están listas para la gala de elección del sábado 16 de agosto en el malecón de Salinas.

La velada será conducida por Claudia Schiess y Carlos Luis Andrade. Además Andreína Bravo y Maykel cantarán esa noche.

Andrea Rubio vendrá a Guayaquil

La venezolana Andrea Rubio, Miss International 2023, prepara maletas para llegar a Ecuador como invitada especial a la gala de elección de Miss Ecuador. Modelo, comunicadora social y portadora del noveno título internacional para su país. Fue coronada en Tokio, Japón.

El año pasado, su visita a Ecuador se vio frustrada por un “malentendido con la visa” que, según contó en redes sociales, le cerró las puertas del país.

A sus 18 años, y tras culminar la secundaria, dejó Venezuela rumbo a Bogotá, Colombia, buscando un futuro lejos de la crisis que aqueja a su tierra natal.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Miss Ecuador: La corona está lista para la nueva soberana

  2. Comerciantes y pescadores se preparan para la veda del cangrejo rojo, en Ecuador

  3. Noboa pone a prueba su músculo político con una marcha hasta la Corte Constitucional

  4. ¿Cuánto costaría el anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina?

  5. Tiro Práctico: Ricardo López gana la primera fecha del Nacional de carabina

LO MÁS VISTO

  1. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  2. Gobernador del Guayas a Aquiles Álvarez: “Mentiroso”

  3. Blow Your Mind: Una hora para reencontrarte con tu niño interior

  4. El precio de Extra y Ecopaís se actualizará tras el feriado: ¿subirá o bajará?

  5. Pintura de inmuebles en Guayaquil: Se notificó en predios del centro y en Urdesa

Te recomendamos