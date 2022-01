La noticia del ingreso de la influencer Andreína Bravo a TC, específicamente a 'De casa en casa', sorprendió. Una chica mediática, cuyo mérito es haber ganado 'El poder del amor' que presentó Ecuavisa el año pasado. Tiene su buen grupo de seguidores que le dieron el triunfo en ese espacio turco.

Según el productor ejecutivo, Christian Rodríguez, “Andreína es el nuevo talento del canal y demostrará sus diferentes facetas. Por el momento desde el lunes nos acompañará en el programa 'De casa en casa'”. Seguramente también la veremos en 'Soy el mejor'.

Ahora es cuando a la chica reality le tocará demostrar disciplina, profesionalismo, talento, química con sus compañeros porque no basta con sentarse a contar su vida privada o sentimental como hizo durante cuatro meses desde Estambul.

Tras la salida de Alejandra Jaramillo y su regreso a Ecuador, los comentarios no faltaron de que ella podría ocupar su lugar en 'En contacto'. Pero a la directora Betty Mata nunca la convenció. Una de las razones es porque sabían que Andreína tiene aires de diva, es un dolor de cabeza por su comportamiento, ya que fuentes allegadas a esa empresa afirman que es indisciplinada, llega tarde, siempre se reporta enferma y tiene una mamá que la considera la nueva Shakira, Jennifer López... Además quiere ganar como ellas.

Y en los tiempos que corren, con la pandemia que no se quiere ir y que ha golpeado a muchos sectores, entre ellos a la producción nacional no se pueden dar ese lujo, pero sobre todo porque no tienen la garantía de que funcione. Andreína puede llegar, pero se mantendrá con talento. Apenas intenta cantar.

En TC, sus jefes tendrán la tarea de ubicarla en el tiempo y espacio, pulirla, establecer límites... Nadie pone en duda que en las redes sociales (especialmente en Instagram y en Twitter) se ha convertido en una sensación, la sigue gente de diferentes países y eso es lo que al canal le interesa. Incluso en Twitter tiene su propio hashtag (#TeamAndrelfi). Ahí los fans se ponen de acuerdo para apoyarla o lo que haga o diga se vuelva tendencia.