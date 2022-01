La reina de Guayaquil 2012 y Miss Mundo Ecuador 2017, Romina Zeballos Avellán (29) terminó el año con COVID-19. En su caso, era la primera vez que se contagiaba con el virus y los síntomas que presentó fueron leves. Ya está recuperada.

Es directora de la Unidad de Proyectos Zumar del Municipio porteño y licenciada en Arte con maestría en proyectos sociales. Ahora estudia Derecho en Ecotec. Casi al final de 2021 estuvo en Barcelona, España, haciendo un curso de liderazgo e inteligencia emocional.

No es sencillo lograr dos reinados, eso deja ver que es muy perseverante.

Fueron dos certámenes y etapas diferentes. En el primero tenía 20 años, en el segundo, 25. Cada competencia mostró algo distinto mío, creo que cuando me propongo algo lo logro. Gracias a Dios conquisto las metas que me fijo. Ya viví esas etapas, reconozco que fueron una plataforma que me ayudó en lo profesional y personal. Estoy en otro momento.

Después de casi un mes en competencia, mandaron a las aspirantes de Miss Mundo a sus respectivos países por la COVID-19 . ¿Considera que fue lo indicado?

Es la oportunidad para replantearse el formato de Miss Mundo. Considero que debería ser en menos tiempo. Las chicas están lejos de sus casas por casi un mes, es cansado no solo en lo físico también mentalmente porque es una competencia. Dicen que es un concurso de resistencia para ver quiénes resisten la presión.

Recién regresó de España...

Siempre quise viajar al exterior, desde que me gradúe de la universidad para estudiar mi maestría. Con el teletrabajo pude hacerlo, trabajaba a distancia. Estaba en mi lista de pendientes de lo que tenía que hacer antes que cumpla 30 años.

¿Qué más tiene en esa lista de pendientes?

En mayo cumpliré los 30 años, falta poco. En esa lista también estaba vivir sola, independizarme, lo logré hace dos años. Vivía con mi madre (Sonia), al principio fue duro, pero ha sido beneficioso porque ahora existe una mejor relación y mejor comunicación con ella. Nos vemos a diario. Yo pensaba y quería hacer cosas diferentes, a veces mi mamá no entendía mi punto de vista.

¿Qué siente que ganó con esa independencia?

Gané mucho. Antes de vivir sola, no podía estar soltera, sin pareja. Me doy cuenta de que no necesito un hombre a mi lado, ahora soy selectiva, aprovecho el tiempo y espacio, leo más. He aprendido a conocerme. Por ello considero que es muy importante la inteligencia emocional, es la base de todo. Una persona que no es emocionalmente inteligente no logrará hacer lo que quiere. Supe que debía mejorar varios aspectos de mi vida.

¿Cuáles eran esos aspectos que había que cambiar?

La toma de decisiones, soy una persona impulsiva, además, reconocer y aceptar las emociones.

¿Tiene una filosofía o estilo de vida, practica Mindfulness?

Es un estilo de vida de siempre estar presente. Se lo practica a través de la meditación, el deporte, el baile... la actividad que nos permita estar presente. En mi caso me funciona con la meditación y la lectura. Todos los días hago meditaciones de dos, tres o diez minutos en la mañana y antes de dormir.

Cuando la hago, la diferencia es enorme. Tengo mucha energía y las emociones y el ánimo elevado. Me ayuda mucho.

Dice que se volvió selectiva en algunos aspectos de su vida, ¿también en el amor?

Soy muy selectiva de con quién converso, con quién salgo. Antes por tener algún plan o por no estar en mi casa, salía con cualquier grupo de amigos. Ahora soy selectiva de con quién comparto, a quién le doy mi tiempo. No tengo pareja, creo que por la misma razón. Cada vez eres más selectivo.

Quisiera que la próxima vez que esté con alguien, sea la persona con la que me case, me gustaría tener un compañero de vida. No aspiro a tener hijos. No están en mis planes. En algún momento preferiría adoptar a un niño no tan pequeño, creo que el mundo está sobrepoblado, para qué traer a alguien más.

La mayoría de hombres prefiere hijos propios, no es fácil encontrar alguien que quiera adoptar.

Lo sé, he salido con un par de chicos y hemos tocado el tema. Todos desean sus hijos propios. Existe un proyecto de ley de adopción para los solteros, espero que lo aprueben y adoptar más adelante. Quiero la responsabilidad de ser madre, pero de alguien que ya esté en el mundo.

A partir de febrero sacará los podcasts Lo que llevo en mi maleta, haciendo referencia “a lo que nos pesa en la vida, lo que hay que soltar. Por ejemplo, la sociedad dice que las mujeres debemos ser madres y no siempre debe ser así. Hay que sacarse de la mente esas ideas. Es un material de superación personal para que las personas que lo escuchen se cuestionen”, expresa Romina.

Durante ese mismo mes pondrá en marcha Pop Up Zumar, que consiste en una iniciativa cultural dirigida a los sectores vulnerables de la ciudad. En la unidad de proyectos en Bastión Popular se adecuarán dos salas de microteatros y una grande para desarrollar teatro educativo, teatro foro y formar un grupo teatral. Es un proyecto del Municipio con Ricardo Velasteguí.

¿Es seguidora de los astros, le atrae este tema?

Me encanta, cuando leí sobre astrología me entendí un poco mejor. He encontrado explicaciones que razonablemente no las encuentro, es muy interesante. Logramos conocernos mejor. Soy Tauro. Leo a Mía Astral porque la astrología es compleja y ella lo hace muy digerible. Pero no soy de leer los horóscopos a diario, solo me dejo guiar por lo positivo.

Según la astrología, ¿su signo con quién es compatible?

Con los Leo podemos ser buenos amigos, pero no funcionamos como pareja. El hombre ideal para una mujer Tauro es un Escorpión. Ojalá llegue en el momento adecuado para que sea duradero.