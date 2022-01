Michela Pincay dio positivo con COVID-19 tras homenaje a Anita

Al día siguiente de la despedida de Anita Buljubasich de TC, Michela Pincay dio positivo por COVID-19. El año pasado, la presentadora del programa De casa en casa viajó a Estados Unidos para vacunarse. Ya se había contagiado con el virus en marzo. Ahora nuevamente enferma.

Estuvo en el homenaje de su excompañera porque una de las pruebas que se hizo le salió negativa, así como a Úrsula Strenge y a Pancho Molestina. No se confió y se la repitió porque le dolía la cabeza. “Yo soy temática, me hago exámenes a cada rato, pero la gente se conforma con el negativo aunque se sienta mal”, comentó.

Ese 6 de enero, Michela compartió con Jorge Rendón, Polo Baquerizo, Diego Arcos, Gustavo Navarro, el gerente general Rafael Cuesta, Úrsula, Pancho, Jorge Heredia, la familia de Anita, Emilio Pinargote, entre otros. Así como ella, algunos en el canal pasan por la misma situación. Unos siguen en casa y otros se están recuperando.

La presentadora Rocío Cedeño manifestó que “existen algunos contagiados con la variante ómicron. Fui a acompañar a Anita en esta ocasión especial y la abracé al inicio porque sabía que ella se iba a abrazar con mucha gente. Siempre con mascarilla, toallas húmedas y alcohol”.

Rocío con Anita Buljubasich. Miguel Canales // EXPRESO

La COVID-19 ha puesto en jaque a toda la ciudadanía. Entre los talentos de pantalla, la lista es larga: Gaby Díaz, Carlos Luis Andrade, Danilo Vitanis, Janet Hinostroza, Sofía Caiche, José Luis Arévalo, Carlos Julio Gurumendi, Emiliana Valdez, Priscilla Tomalá, Silvana Torres, Merlyn Ochoa y varios más.

El doctor Bayron Velasteguí, quien desde el inicio de la pandemia ha atendido un sinnúmero de casos, explica que “ómicron no provoca letalidad en el 90 % de los casos, pero es un virus engañoso porque de cada diez pacientes, dos o tres se enferman con neumonía. Causa esa complicación, así que no hay que confiarse”.

Opiniones y casos

La actriz Sofía Caiche repite la enfermedad y dice sentirse aterrada por lo que se vive. “Aunque ya me siento un poco mejor, permanezco encerrada en mi cuarto, alejada de mis seres queridos. ¡Quiero ser libre!”, exclama luego de varios días con diferentes molestias, como escalofrío, dolor del cuerpo... y algo alejada de Instagram, red social en la que tiene dos millones doscientos mil seguidores. El fin de semana para darse ánimos se sacó la ropa de dormir y se dio una ‘manito de gato’. Se contagió en la semana de su cumpleaños, el 27 de diciembre, y el fin de año estuvo en la Sierra.

Luisa Delgadillo. Archivo

La vida de Luisa Delgadillo, de RTS, estuvo en riesgo en 2020 cuando se contagió. En su caso tuvo varias crisis de ahogo. Una noche creyó que no volvería a ver la luz del sol. Su hijo Carlos también se enfermó entonces. La comunicadora se vacunó en Estados Unidos y ya se colocó el refuerzo. Él volvió a contagiarse, dio positivo.

“Hay que guardar la calma. La gran mayoría de la población está vacunada y por lo que he escuchado los síntomas corresponden a una gripe leve. Hidratarse, reposo y buena alimentación ayudan mucho, sin duda”, afirma. Luisa se sintió un poco mal el viernes. Se retiró a su casa y no estuvo en 'Noticias de la mañana'.

Mariela Viteri. Archivo

La presentadora y empresaria Mariela Viteri todavía no se ha enfermado, se mantiene invicta. “Ni a mí ni a mi hijo Ricky nos ha dado, sin embargo a mi hija Marielita le ha dado dos veces. Yo me cuido mucho con las medidas de seguridad. En marzo pasado mi novio Raffaele Pontis estuvo con COVID-19 y no me contagié”. Ella sigue en la radio Fuego y a través de las redes sociales entrevistando a expertos sobre el tema.

Como su trabajo es en la calle informando, el reportero Carlos Julio Gurumendi, de RTS, no perdió tiempo y apenas aumentaron los casos de COVID-19 acudió a colocarse el refuerzo de la vacuna (tercera dosis) y además le aplicaron la de la influenza.

“Me dijeron que no había problema que me ponga las dos al mismo tiempo. Ese mismo día me sentí muy mal, como si fuera un trancazo. Me sometí a una nueva prueba y dio positivo el resultado.Debo permanecer en casa. Este virus es raro, la primera vez no tuve síntomas, me enteré después de que me había dado, ahora me he sentido mal. No sé si fueron las reacciones de las vacunas”.

Carlos Julio Gurumendi. Cortesía

La exreina de Guayaquil Karime Borja está en cuarentena porque una persona cercana a su familia está enferma. Así que prefirió aislarse, ya se hizo la prueba y hasta el cierre de la edición esperaba los resultados. Por la demanda que existe, demoran en darlos. Mientras tanto no puede visitar a su hijo Mateo, quien sigue en terapia intensiva luego del accidente que tuvo en noviembre. Ella está tratando de retomar sus actividades.