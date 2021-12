La palabra diva no está en su vocabulario y lo aclara directamente antes de iniciar esta entrevista. Es que desde que salió del reality de El poder del amor, la vida privada y agenda de Andreína Bravo es cada vez más difícil de compaginar y su diálogo con algunos medios se cortó.

Ahora tiene su primer equipo de trabajo y está aprendido al ruedo. Su carrera es ahora una montaña rusa, la cual está disfrutando con todos sus altos y bajos.

A Andreína, EXPRESIONES la ha visto crecer desde que inició en Combate y su lado tierno no se ha perdido. Solo es más astuta, algo que da el fogueo en la televisión y la farándula.

El amor que nació con el panameño Miguel Melfi la tiene contenta, aunque sabe que se va a enfrentar a la distancia... y su carrera va primero. La guayaquileña quiere afianzar su carrera como cantante y ya prepara el lanzamiento de dos nuevos temas. Aquí la entrevista.

Andreína Bravo. MIGUEL CANALES // EXPRESO

En el reality show arrasó y es la participante que más público atrajo. ¿Qué beneficios y contrariedades le trae que la gente la siga con tanta pasión?

No hay ningún defecto con la entrega del público que me sigue. Pienso que tengo la familia más linda de fans y me debo a ellos. Justo hoy pude presenciar el cariño en la calle. Una señora de avanzada edad me reconoció y se puso muy contenta porque me contó que había votado mucho, que se creó varias cuentas para poder dar más votos con ayuda de su hijo. Eso para mí es un tesoro.

Esto es el beneficio, pero poco se sabe de cómo inició todo. ¿Cómo la invitan a El poder del amor?

Mira, soy una mujer bien persistente y demasiado intensa. Andreína es igual a intensidad. Cuando quiero algo yo lo busco, lo persigo y lo logro. Cuando me hablaron del casting, me fijé aprobarlo. Le escribía a cada rato a Jaime Tamariz, quien fue el que me dio la propuesta. El mío fue un poco diferente porque ya estaba seleccionada y me puse a buscar rápidamente las cosas que necesitaba para viajar. Pero a los pocos días me comunicaron de la producción que había surgido un problema y que ya no estaría y que habían escogido a María Emilia Cevallos. Me decepcioné mucho porque ya me había ilusionado, casi lo tenía en las manos pero, como me dijo mi mamá, ‘si es para ti nadie te lo quita’. Dos días antes de que iniciaran las grabaciones en Turquía me llamaron y me dijeron que sí iba y que arme las maletas. Todo fue muy rápido. Cuando llegué era la única que tenía cuarto sola, ya luego llegó Melissa.

¿Estaba preparada para recibir esta atención tan mediática?

Esto es una experiencia muy grande y sorprendente.

¿Buscaba esta fama?

No me siento famosa. De la fama lo que importa es el cariño. No es algo de humildad tampoco, es la realidad. Si tú no cambias tu esencia, nada te puede cambiar. Me sigo sintiendo igual a la Andreína que estuvo en Combate, que estuvo en Libra. El poder del amor es un impulso internacional y el respaldo de once países. Es un regalo de Dios.

Del programa surgieron peleas, inconvenientes y chismes. ¿Cuál fue la que más le afectó o prefiere desmentir?

Una persona que está feliz se enfoca en lo suyo y ya. A quienes me critican les digo que tengo para ellos comprensión y amor. Espero que no tengan más rencores.

Pero sus otros compañeros han dado declaraciones que ponen a que todo está inventado y libreteado…

Voy a hablar por lo que pienso y hago. Mi estrategia fue ser real, sincera y fluir con cada situación que se presentaba. Por mi parte no puedo asegurar los que ellos han dicho. No sé si ellos hicieron su libreto, siento que si lo dicen es porque así fue.

¿Se peleaban tanto como se veía en cámaras?

Me buscaba problemas gratis (risas). Es que soy descomplicada, pero se me venían los malentendidos y trataba de esquivarlos. Pero sé lanzar mis puntas. Nunca digo que soy una mansa paloma. Tuve mis momentos fuertes porque me encanta decir las cosas en la cara, no me gusta ser hipócrita, pero siempre con respeto.

El final del reality, del cual se prometía como un programa para encontrar pareja, parece que es un regreso de solteros, salvo su caso. ¿Eran falsas las parejas?

(Lo piensa) Mira, puedo responder por mí. Estoy viviendo un excelente momento en mi relación. Estamos a distancia, pero nuestros proyectos de vida cada vez se unen más. Soy realista, de amor no se vive. Pero uno debe crecer como persona, y con Miguel hasta nuestras profesiones se enriquecen.

Miguel la flechó desde el primer día. Fue evidente…

(Suspira enamorada) Es que lo que se ve no se pregunta (risas).

¿Austin Palao le gustaba?

Cuando dejé de estar con Miguel durante las grabaciones probé una oportunidad con Austin, pero ahora somos grandes amigos. Quiero aclarar que le quise robar un pico y no me lo dio. Pero en el programa las chicas que estaban ahí se quisieron burlar del tema. Me río de las cosas malas y por eso comencé a decirle ‘abejita’ como cariño. Es un apodo de amistad que nos unió mucho y me protegía cuando iba en contra de mí. Somos súper panas, pero Miguel es un poquito ‘celocín’. Yo también.

¿Carlos Lira, su expareja, la ha felicitado?

Nosotros quedamos en buenos términos. Nos deseamos el mayor de los éxitos.

Hay proyectos en los que se la ha considerado. Se trata de una nueva novela de Ecuavisa y su participación como animadora de En Contacto. ¿Ha habido acercamientos?

Estoy viviendo al máximo todo. Sí hay propuestas, pero tengo que hablarlas con mi equipo de trabajo. Y, sabes, se me hace raro decir que ya tengo uno (risas).

¿Ya cobró los quince mil dólares?

Estamos en proceso, es algo largo porque es a larga distancia. Los voy a invertir en mi música.

“Mi norte es hacer canciones”

La carrera musical de Andreína es su prioridad. Con el respaldo de más de un millón de seguidores en las redes sociales y la viralización de su canción Bandolera, tiene grandes expectativas del futuro. Pronto va a dar conocer el remix del tema en plataformas junto a Miguel Melfi, su novio, quien también es cantante.

Medicina es el otro sencillo que ya tiene listo, y que produjo Zuliban, su mano derecha a la hora de hacer música. “Por ahora quiero grabar muchos más temas, tomar clases de canto y pegar con mis canciones”.

Cositas de amor...

¿Cuál es su top 5 de los más guapos de El poder del amor?

¡No me pongas en estas! Todos son guapísimos pero mi top 5 es, del 1 al 5, Miguel (risas).

¿Regresa a Panamá?

Fue muy poco tiempo. Me llevo muy bien con su mamá, con su familia. Nos fuimos hasta a la peluquería juntas. Mi papá y Miguel se hicieron muy amigos, mi mamá lo consintió mucho. Ahora él va a volver a Ecuador y solo queremos vivir un día a la vez. Necesitamos vivir nuestra relación fuera de cámaras y trabajo.

Algo que sea de pareja...

Nuestra palabra turca es ‘iki dakika’, significa dos minutos en español. Y es cuando nos pedimos estar apapachaditos.

¿Qué la enamoró?

Su inteligencia, su personalidad y que tenemos proyectos a futuro.

Preguntas rápidas

¿Qué le gusta de Miguel? Sus ojos.

¿Qué no le gusta? Que es medio gruñón.

El poder del amor es: Experiencia inolvidable.

Bandolera: Sueño.

Turquía: Magia.

Vanessa Claudio: Admiración.

Distancia: Me enseñó a valorar a mis seres queridos.