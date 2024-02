Victoria Patiño y Santi Barzallo se comprometen con un vídeo especial

Tal parece que las noticias de matrimonio están en aumento en el mundo del entretenimiento ecuatoriano. Puede que sea porque es febrero, mes del amor. Sea como sea, Santiago Barzallo y Victoria Patiño son la segunda pareja local que da la noticia de su compromiso.

El mismo fin de semana en el que se casó la modelo y política Soledad Diab con el empresario de bienes raíces Diego Acosta, la quiteña y el cuencano, conocidos por su participación en MasterChef, serán los próximos en prometerse amor eterno.

“Muy pronto, señor y señora”, escribieron en inglés junto a un romántico vídeo que muestra su vida en pareja y los momentos más íntimos de su relación. Fue especialmente creado para anunciarlo en sus redes, dice Victoria a EXPRESIONES.

La pareja que vive junta en la capital desde el año pasado, también son socios. El amor por la cocina los une aún más y luego de su paso por el programa de gastronomía han lanzado varios proyectos vinculados con el arte culinario, como cenas especiales inspiradas en Alicia y el País de las Maravillas.

En el clip, que ya cuenta con más de 108 mil reproducciones, se aprecia el momento en el que Santi, dentista de profesión, está a punto de pedirle la mano.

El sentido del humor de ambos también asoma en el audiovisual grabado por Luis Enfant, puesto que no hay una joya en el dedo de Victoria. Un anillo de golosina se asoma en su mano y deja en incógnita cómo fue el que le entregó su novio.

Victoria y su peculiar anillo. Cortesía

Vic, quien en su vida profesional se dedicó al marketing, comenta que la pedida de mano ocurrió a finales del 2023. “Nos comprometimos hace ya un tiempo, el 2 de diciembre. No hubo ningún evento”, explica.

Y agrega: “Hicimos este vídeo porque lo queríamos contar de manera poco común. También que muestre cómo somos nosotros, desde estar tomando un café en nuestra casa hasta en las ocasiones más especiales”.

¿Y cuándo es la boda? De esto no hay mucha información, pero de seguro lo contarán en Instagram. “No tenemos idea de cuándo va a ser la boda, en este momento no tenemos cabeza para pensar en eso. Estamos disfrutando de esta etapa”, señala. Y por lo que están tan ocupados es en su gran proyecto, abrir una cafetería en la capital. Allí de seguro no faltarán sus croissants de mantequilla, los churros y demás preparaciones panaderas.

