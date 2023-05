La tarde en el centro de Cuenca era propicia para una cita romántica. Y más si se la admiraba desde el cielo. Las cúpulas de su Catedral imitaban el color del firmamento, mientras la pareja televisiva del momento comentaba algunos de los secretos que les robaron el corazón.

Que el amor entra por el estómago, dice el adagio popular, y parece que Victoria Patiño y Santiago Barzallo lo ratifican. La licenciada en Marketing y el odontólogo han sabido fusionar ideas, pasiones y talentos desde que ingresaron al reality de cocina, como ahora que preparan su primera experiencia culinaria para quienes deseen probar sus platos.

EXPRESIONES tuvo esta oportunidad de primera mano y desde la cocina principal de Casa Firenza, en el centro histórico, se dio esta conversación con copa de vino en mano. Esto fue lo que contaron.

Desde el roofftop de Casa Firenza. Steven Moncada// Cortesía

¿La competencia fue muy complicada?

V: Cuando recién llegué y vi la calidad de los participantes sí dije: ‘Hijo del mal, ¿qué estoy haciendo acá?’. Para mí era solo una afición. Las personas cada vez se esforzaron más y te tocaba estudiar mucho.

S: En las primeras etapas había mucha gente muy pretenciosa que finalmente no quedó. Yo fui sin expectativas y fue una muy buena experiencia.

¿Hay alguien que les haya sorprendido que saliera rápido?

S: David. Yo pensé que era de los que mejor cocinaban y viendo el programa no fue así.

V: Nicolás es súper bueno, pero salió. Si el programa no se basara en el último plato, los resultados serían distintos.

¿Estaban preparados para la exposición mediática?

V: No. Nadie te prepara ni te explica. Y aunque te lo digan, la realidad es otra cosa. Nadie espera tampoco algo malo. Es un programa de cocina, ¿por qué no te van a querer?

En redes sociales hubo mucha polémica por los supuestos bandos. ¿Por qué ocurrió así?

S: Desde mi punto de vista, nunca hubo problemas, pero en el tema de las entrevistas que salieron al aire es que me di cuenta de lo que ocurría. Supuestamente éramos amigos. No fue lo más chévere escuchar esas cosas de personas que consideraba mucho.

¿A ustedes los quieren o los odian?

V: He hablado con mucha gente sobre eso. Pero es que al publicar algo en redes, teníamos muchos comentarios. Recuerdo una vez que subí una foto con más de 800 comentarios y solo pensaba en esos tres (comentarios) feos sobre mi nariz. El malo es el que te duele y te llega.

S: La gente piensa que lo que pasaba en el programa es la vida que tenemos. Nos dieron medio duro en redes sociales por varios temas.

Victoria, por ahora está vinculada a un caso de investigación política. ¿Cómo va esta situación?

V: Con este tema me he mentalizado de tal forma que este espacio (las redes sociales) es algo que yo estoy creando y quiero que esté lleno de cosas buenas. Si vienen a decirme algo sobre mi relación o sobre la situación con mi familia ahorita, solamente los invito a no seguirme. Cuando salió el caso político bloqueaba, pero ahora lo veo de otra forma. Siento que no me llegó tanto.

S: He sabido manejar mejor el ‘hate’ (odio) y trato de ser su apoyo.

¿Cómo lo ha afrontado?

V: Es el tema que más tranquila me tiene, porque es algo tan absurdo, sin pies y sin cabeza, que voy a salir mejor que antes. Las únicas personas que están haciendo mal son otras. Yo no tengo nada que esconder. Estoy súper tranquila.

Sinceramente, ¿le molesta usar el grillete?

V: Es insoportable. Santiago es el que me hace acuerdo cuando debo ponerlo a cargar. O me llaman a cualquier hora para poder reportarme. Me encantaría contar todo lo que es, pero no es el momento.

Poniendo en práctica su cocina para EXPRESIONES. Steven Moncada// Cortesía

¿Qué dice su familia sobre lo que ocurre en redes?

V: Para los papás, siempre ha sido lo más fuerte. Y yo nunca me he peleado con nadie, pero ahora he desarrollado fortaleza y la gente no sabe todo lo que pasa.

S: El tema de mi excompromiso les cayó directamente a mis papis, porque la gente habla sin saber. Yo no entro en detalle en eso porque me basta y me sobra saber cómo ocurrió.

Cambiando de tema, ¿qué tiene que ver ‘el país de las maravillas’ en su nueva propuesta?

V: Es el nuevo concepto que tenemos para la nueva propuesta gastronómica y estrenamos hoy. Queremos comenzar a hacer varios platos en distintos lugares. En esta ocasión, es un menú de seis tiempos con mucho de fantasía. Es una colaboración con el Restaurante Histórico.

Para ustedes, ¿qué significa cocinar?

S: Es algo que nos une. Incluso nos hicimos tatuajes complementarios.

V: Ahora queremos recorrer más de la gastronomía ecuatoriana. Nos dimos cuenta de que sabíamos poco durante el programa.

Su experiencia

¿Cuál fue el primer plato que prepararon al salir del programa?

S: Pasta. La hicimos con ingredientes que teníamos en casa. Y eso es MasterChef, improvisar con lo que tienes. Fue solo para los dos.

Si ustedes tuvieran que darle una calificación a su participación, ¿cuál sería?

S: Para mí, un 10.

V: Si contamos el esfuerzo, es un sólido 10.

¿Quedaron satisfechos con los resultados?

S: El tema de que sea el último plato el que cuente es decepcionante para quienes eran buenos competidores. Había personas que avanzaron por suerte o por un plato que les salió bien.

¿Cuál es su opinión del resultado final?

S: En el tema culinario fue obvio que Victoria sacó los mejores platos y debió haber ganado ella, pero creo que pesan más otras cosas.

V: Cabe recordar que se filman tres finales. Esa vez ya estábamos agotados, era como la una de la mañana. Esta vez fue menos triste que cuando fui expulsada y regresé.

¿Cuál fue su sentimiento al no verse ganadora?

V: Nunca fui para ganar, solo me parecía chévere. Ya estando en el programa, aprecié mucho la experiencia. Pero jamás sabré si gané o no, o fueron otros temas los que se evaluaron. Yo estoy feliz con el resultado.

Victoria Patiño y Santiago Barzallo. Steven Moncada// Cortesía

