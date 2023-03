Aunque nació en Guayaquil, ama el campo. Proviene de una familia de agricultores de arroz, y Henry Alvarado Briones, ganador de la cuarta temporada del reality de cocina 'MasterChef Ecuador', también lo es. Lo dice orgulloso. Va y viene de Salitre. Apenas tiene 29 años, es ingeniero comercial (Administración de Empresas en Comercio Exterior).

MasterChefEcuador: Henry Alvarado, un ejemplo de superación para sus seguidores Leer más

Se considera un aficionado en la cocina y su especialidad es la criolla. Con el premio (20.000 dólares), tiene previsto elaborar un recetario virtual de 24 preparaciones, una por provincia, abrir un local en la ciudad y parte de lo obtenido también irá a la labor social. Con un grupo de amigos mensualmente dejan algo de su sueldo para armar canastas o repartir comida a gente necesitada.

¿El amor por la cocina es una herencia familiar?

Los sabores provienen de la familia Briones, la materna, que es muy grande. Tenía cuatro o cinco años cuando yo separaba granos. A los 12 me quedaba solo, porque mis padres (Fresia y Santiago) viajaban a Salitre. En la noche llegaba un tío para cuidarme. En una ocasión, me gasté el dinero del almuerzo y cuando llegué del colegio a la casa no tenía qué comer.

No me quedó de otra que prepararme algo. Se me ocurrió cocinar un seco de pollo. Siempre me ha encantado este platillo, pero me quedó ácido. Desde ahí quise aprender a cocinarlo bien. Veía a mi abuelita Jovita, a mi mamá y a mis tías en la cocina. Soy de los que preguntan mucho, así aprendí.

Dicen que el que persevera alcanza y, a pesar de dos negativas, siguió intentándolo hasta que logró ingresar al reality de Teleamazonas.

Me metí a la segunda temporada, pero no clasifiqué. Quise la revancha y fui a la tercera. Entonces se me cortó la crema de hongos que preparé. Recuerdo que el juez Jorge Rausch me preguntó por qué no cociné un arroz, alegando que soy agricultor de ese producto. Le respondí que en la próxima oportunidad lo haría. Aunque tenía mis dudas, volví a la pelea. Conozco los sabores de la gastronomía ecuatoriana. Cuando viajo, hago paradas para probar la cocina.

Dieter Hoffmann dice que padece bulimia Leer más

Me encanta comer, pero también apreciar la gastronomía de mi tierra. Traté de recorrer Ecuador antes de ingresar a 'MasterChef'. Reconozco que no me veía como ganador, entré con una cocina básica. Fui a aprender, a estudiar, practicar, me puse metas y lo logré.

Con las nuevas puertas que se han abierto en su vida, ¿la agricultura pasará a segundo plano?

La agricultura siempre estará en mí, no la dejaré. Con mi familia tenemos sembríos de arroz en la parroquia Laurel de Salitre. Nunca saldrá de mi vida, eso lo tengo claro. Me daré tiempo para la cocina.

Día mundial del queso: Cada 27 de marzo se celebra Leer más

¿Es decir que se siente más hombre de campo que de ciudad?

(Risas) La ciudad es la que me vio nacer, donde crecí y estudié. Mis raíces están en el campo, me siento orgulloso. Allá se vive en tranquilidad, en armonía. El ambiente es maravilloso.

¿Cuál es la cocina en la que se siente como pez en el agua?

La que no me falla, la criolla. Esa comida tipo manaba que está acompañada de verde y maní. Para mí es fantástica, brutal.

Siempre hay un plato que gusta tanto que podría comérselo a diario...

El encebollado de pescado y el seco de pollo. Si me los dan a diario, los comería sin dudarlo.

¿Cuál es el toque que usted les da a sus preparaciones?

Mis sabores no se pueden divulgar (risas). Todas las personas no preparan el encebollado de igual manera. Bueno, siempre utilizo muchas hierbas para aromatizar el caldo para cuando se mezcle con el pescado. Uso cilantro, albahaca, perejil, hierbabuena... En lo referente al seco de pollo, yo le doy el toque amargo con chicha. Algunos le ponen naranjilla, cerveza o maracuyá.

La Semana Santa está de la ceja al ojo. Seguramente la fanesca no falta en su mesa.

No era fanático de la fanesca, no me gustaban los granos para nada. Me los metían a la fuerza. Los aprendí a comer. Para que ese plato esté en su punto, es fundamental un buen refrito, maní y zapallo. Nada de eso puede faltar.

Lucho Aguirre: "Soy cada día más ser humano" Leer más

Si tuviera que invitar a alguien a comer, ¿quién sería?

Tengo una deuda pendiente con Éricka Vélez, quien es manabita y sabe mucho de esa cocina. En una ocasión no me salió un viche que preparé. Le prometí que en Guayaquil le iba a cocinar uno y la iba a invitar. Me respondió que estaba dispuesta. Solo hay que poner fecha. Es algo que debo cumplir.

¿Qué no comería nunca?

En Salitre se come tortuga hornada con maní, maduro y camote. No comería ese plato por nada del mundo. Allá es muy común. El cuy me encanta, se parece a la carne de pollo, lo probé en la Amazonía. Con una buena preparación es exquisito.

Usted tiene pareja, lo dio a entender en el reality, pero no habló de ella.

No la niego, pero no doy su nombre porque tal vez en algún momento ella también ingrese a participar en 'MasterChef'. Yo tengo una vida pública y otra privada. Son dos mundos diferentes, no quiero unirlos para no comprometer a nadie. A mi novia también le gusta la cocina, llevamos casi dos años o un año y medio juntos. Estamos de acuerdo en que nuestra vida amorosa sea reservada. Prometí que no iba a mencionarla.

Dicen que las mujeres conquistan al hombre por el estómago. ¿Comparte aquello o es solo un decir de nuestras abuelitas?

Totalmente de acuerdo. Ella cocina muy bien.

La comida criolla es su especialidad. Juan Faustos

¿Ella cocina mejor que usted?

A veces (risas). Cuando está inspirada cocina mejor.

Usted y Alexandra Torres no se llevaban bien, no existía química.

Si los jueces me eligieron como ganador, seguramente por algo es. No tuve roces con Alexandra, aunque no nos llevábamos bien. Creo que no existía química entre nosotros, cada quien vivía en su mundo. En las redes sociales decían que nos peleamos, no es cierto. En un capítulo nos tocó trabajar juntos y lo hicimos.

Rebecca Jones: Un homenaje póstumo Leer más

Entre los premios está un viaje gastronómico a un país latino. Perú es una buena opción, su cocina es deliciosa.

No sé si pueda elegir el destino. Aunque de cualquier forma lo aprovecharé para probar los sabores del país que visite. En Perú y Colombia tienen una cocina muy buena.

¿Ingresaría a otro reality?

Con gusto volvería a otro reality de cocina. Gané experiencia y eso sirve.