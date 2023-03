Cada 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Queso, un alimento milenario que muchos lo consumen. La conmemoración fue instaurada en Francia, país considerado su cuna, para homenajear a uno de los productos más apreciados. Existen más de 2.000 variedades diferentes y hay para todos los gustos: curados, frescos, suaves y fuertes.

Puede servirse en muchas formas, como plato principal, desayuno, merienda, incluso como postre. En Ecuador se lo come con maduros, en humitas, sánduches, bolones, empanadas, tortillas, en moros de lentejas, en la rica sopa de queso y fideos o simplemente en piqueos en alguna reunión social con una copa de vino.

Moros con queso. Cortesía

Opiniones

“Hay tantas variedades de queso en nuestro país que sería difícil quedarse con solo un tipo de ellos. Diferentes texturas, sabores, olores y presentaciones. No hay región que no lo produzca ni población que no lo consuma. Es uno de los alimentos básicos en la dieta de los ecuatorianos.

Lo apreciamos tanto que hasta tenemos una ‘sopita de queso’ que se ha ganado un lugar en nuestros corazones. Lo utilizamos en su mayoría en la cocina salada, como en empanadas, llapingachos, sopas y arroces pero también toma lugar en la cocina dulce como en el famoso ‘higos con queso’.

Personalmente me gusta mezclar el queso con el arroz, siempre le viene bien a un moro de lentejas o a un arroz con choclo. Sin dejar de apreciar unos buenos patacones.

Llega a tener importancia en nuestra cocina por la capacidad de combinar con la mayoría de preparaciones y se adapta tan bien a nuestras vidas que definitivamente no podemos vivir sin él”.

Víctor Andrés Bermeo, chef del canal KWA

Chef Beto. Archivo

"Me encanta en todos sus tipos. Infaltable en los hogares ecuatorianos en cualquier momento del día. Un queso de mesa con café y huevo frito, unos bolones con queso, tortillas de yuca o verde rellenas de queso, una hamburguesa con cheddar, un buen tigrillo con queso manaba o un moro chicloso, a las sopas y menestras les queda excelente; a las pastas lo máximo, entre otros platos.

Los distintos tipos de queso dependen de la leche, elaboración y grado de madurez alcanzada. Los preferidos son el criollo, mozzarella, de mesa, manaba, chicloso, cheddar, cremoso, fresco, riccotta, parmesano, entre otros".

Adalberto Saldarriaga, conocido como el chef Beto

Orlando Pin. Cortesía

“Yo lo consumo en un delicioso maduro con queso, los que venden en Nobol son muy sabrosos. También me gusta con tomate y aceite de oliva, el arroz con queso pero arroz calientito bien graneado, la sopa de fideo con trozos de queso como presa y orégano, la chucula, también me gusta ponerle queso al chocolate. Cuando era niño fue uno de mis alimentos favoritos.

Cuando mamá ganaba algo de dinero la cena era arroz con queso. Era el manjar de los dioses. Me reía cuando estuve en París y probé una variedad de todos los colores y sabores con vino y todo al pie del río Sena, recordé mis inicios.

Es importante incluirlo en la dieta diaria porque tiene vitaminas del grupo B, entre las que se destacan la B12 y la B9. Es esencial durante el comienzo del embarazo para reducir el riesgo de defectos de nacimiento del cerebro y la espina dorsal. También tiene B1 (tiamina) que ayuda a convertir los alimentos que se consumen en energía y vitaminas A y D”.

Orlando Pin, doctor

Jasú Archivo

“Me gusta el queso en ciertas comidas, en bolón, patacón... El queso cheddar me encanta comérmelo solito, aunque no puedo comer mucho, pero de vez en cuando me doy el gusto. Barriga llena, corazón contento, comer es mi gasolina”.

Jasú Montero, presentadora y cantante

Gabriela Pazmiño. Cortesía

“Generalmente uso queso en el moro de lentejas y en el risotto de camarón. No sabía que el queso mozzarella para usarlo en un risotto, había que poner solo un poco porque de lo contrario se vuelve chicloso. En una ocasión puse mucho y pedazos grandes, por ello una persona casi se atora (risas). Ahora ya aprendí y en mi especialidad que son los moros con costillas, rallo el queso o le pongo queso parmesano. Aquello le da un sabor especial. Este producto tiene muchas variedades y texturas”.

Gabriela Pazmiño Pino, presentadora

Jerry, el ratón animado

Todo ratón que se respete le gusta el queso. Jerry, el personaje del dibujo animado 'Tom y Jerry', no fue la excepción. Ellos protagonizaron un gran número de cortometrajes creados, escritos y dirigidos por William Hanna y Joseph Barbera. La serie fue producida por el estudio de Hollywood de Metro-Goldwyn-Mayer desde 1940 hasta 1958, cuando el grupo de animación se cerró.

En 1963, la producción regresó a Hollywood con Sib-Tower 12 Productions y duró hasta 1967. Volvió luego en forma de caricaturas para la televisión por Hanna-Barbera (1975-1977; 1990-1993) y Filmation Studios (1980-1982). Jerry el travieso ratón amaba el queso. Para este programa se usaba un queso suizo duro y amarillo pálido. Su característica más prominente son los agujeros de nuez.