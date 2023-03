La vida del actor y director guayaquileño Lucho Aguirre (64) dio un vuelco tras ser diagnosticado con leucemia mieloide aguda. Fue a fines del año pasado cuando se conoció sobre su enfermedad. Desde entonces, amigos y colegas iniciaron campañas para ayudarlo, porque el tratamiento es largo y costoso. Luce muy delgado y no ha perdido el cabello ni el buen ánimo. Aunque han existido momentos de depresión, mantiene su fe en Dios.

Su familia está integrada por su esposa, Mary Claire Riera, y sus hijas Danika Andrea y Nicole Andrea. Con ellos vive Luis Alberto, el mayor de los varones, quien lo acompaña al hospital. Es hijo de otro compromiso, así como Franklin, Javier y María José. Todos ellos han sido un pilar fundamental en esta dura prueba.

El miércoles 22 de marzo se estrenó la segunda temporada de la telenovela 'Compañía 593', protagonizada por Pamela Sambrano y Don Day, y que fue dirigida por él. Se mantiene activo haciendo artesanías de cartón, aunque no sale mucho porque debe cuidarse, ya que por el padecimiento sus defensas son bajas. Se prepara para ofrecer el curso de actuación El juego escénico, de Proescena. Todos los sábados, desde el 1 de abril, en el Centro Cívico.

Han pasado algunos meses desde que se conoció su padecimiento. ¿Cuál es el tratamiento que está siguiendo?

Hay que seguir luchando, el tratamiento es largo y caro, incluye transfusiones de sangre (su tipo es A positivo), inyecciones y sueros. Solo salgo en casos puntuales. Un resfriado me daría más fuerte a mí, así como la COVID-19. Debo cuidarme con una alimentación de proteínas, vegetales y frutas.

Además de las transfusiones de sangre, me aplican quimioterapia en inyecciones. Cada una cuesta aproximadamente 900 dólares. Los efectos no son tan fuertes, menos invasivos. Después de colocármela, no ingiero comida mínimo en 3 horas. Son 7 inyecciones por cada ciclo. Ya terminé el tercero, comenzaré el cuarto en 28 días.

A veces las enfermedades no dan síntomas, pero en otros casos sí. ¿Usted tuvo algunos que tal vez dejó pasar?

En diciembre de 2022 nos dieron el diagnóstico, pero yo ya tenía varios síntomas. Los más evidentes eran el cansancio y el sueño constante. En agosto es mi cumpleaños, organizaron una fiesta sorpresa y me desmayé. Primero me dijeron que padecía una anemia muy severa. Luego me hicieron más exámenes y una punción medular. Gracias a Dios, tengo a mi familia y a mis amigos de la actuación que me han mantenido con una mentalidad positiva para evitar depresiones. Es inevitable que vengan a la mente pensamientos negativos, pero no me dejo vencer.

¿Cómo se mantiene activo?

Generalmente, salgo a caminar con mis mascotas en la urbanización en la que vivo, tomo sol, en mi casa hago videos y algunas artesanías. Siempre he tenido habilidad en las manos. Yo hacía la escenografía y utilería en El Juglar, me han gustado los trabajos manuales, hago estas casas de cartón para distraerme. Tienen mucho detalles. También escribo.

¿Tras ese diagnóstico, el cambio de vida es inevitable?

Fue un cambio total, nunca nos esperamos algo así. A las enfermedades se las ve distantes y cuando le ocurre a otra persona, solo lo lamentamos. Ir al hospital con frecuencia para que nos pongan las inyecciones alrededor del ombligo, el dolor, los efectos secundarios, todo es duro, no puedo mentir.

A veces me desmorono, pero pienso en la gente a la que le importo. En una ocasión, lo quise dejar todo, pero el apoyo de mi esposa e hijos ha sido fundamental. Se toma conciencia de lo que se ha hecho en la vida, de lo que no se hizo, de lo bueno y malo, y se le pide a Dios que nos dé un poco más de tiempo.

Cualquier resentimiento se deja a un lado. No hay que verlo como un castigo, son pruebas para saber cómo está mi fe y qué tan valiente soy. Veo de otra manera la vida. Trato de no tener resentimientos, aunque a veces me enojo, no puedo evitarlo como ser humano que soy.

Siempre en estas situaciones nos llevamos sorpresas de todo tipo...

Las he tenido con personas que solo han sido conocidas y que se han preocupado por mi estado de salud, por donar sangre o en organizar algún evento. No han faltado los amigos que han estado ahí y los que solo llaman para preguntar cuándo hay alguna producción para que les avise (risas), es decir, me buscan por trabajo. Cuando voy al hospital, el guardia me recomienda un medicamento natural, las enfermeras me hacen bromas. Gente de la que no se espera nada y nos los da todo.

"Le ha tocado duro, pero Lucho tiene mucha fortaleza. Antes no hablábamos del tema, ahora lo hacemos. Somos un equipo, nos hemos unido más. En ocasiones debo lidiar con su mal humor, lo entiendo. Fuimos al psicólogo. Al principio hubo negación, pero ya no estamos en duelo. Vivimos la enfermedad y diciendo qué más se puede hacer. No nos cerramos a nada, así que la medicina natural es otra opción. Estamos agarrados de la mano de Dios y Él no nos va a soltar" Mary Claire Riera, esposa

Vio el estreno en familia

La segunda temporada de 'Compañía 593' se estrenó a través de la pantalla de Ecuavisa. Junto a Juan Salazar, Lucho dirigió esta producción.

“Vi el episodio con mi familia. Es una temporada con más conflictos, los personajes principales crecen y la historia tiene buen ritmo. Eso es interesante”, comenta el actor.

Lucho arma artesanías de cartón. Juan Faustos

Es inevitable sentir miedo, a las enfermedades, a la muerte...

Cuando me dieron el diagnóstico sentí miedo, es inevitable. Nos asustamos cuando nos dicen que debemos hacernos un examen en Solca. La leucemia es un tipo de cáncer, en este caso a la sangre. Y eso se considera una mala palabra. No quise hacer farándula de mi enfermedad, no lo he hecho en ninguna circunstancia. Los compañeros me decían que organicemos una campaña para donaciones de sangre. Dejé que ellos se hagan cargo. Así se comenzó a pedir ayuda. Los amigos y parientes se movieron.

Muchos reniegan, le reclaman a Dios por todo lo que les ocurre. En cambio, usted lo menciona con la esperanza de que su dolencia es una prueba que pasará...

Yo tengo fe y se mantiene en los momentos más difíciles que siempre los hay. Nos cambia la forma de pensar y sentir. Valoramos la amistad y a la familia, el valor que tenemos de nosotros mismos. Existe otra actitud. Muchas veces postergamos vivir porque estamos ocupados, dedicados solo al trabajo. Soy cada día más ser humano.

¿Antes no lo era?

A veces estamos en una buena posición en el trabajo, en la vida, nos olvidamos de todo. Excusas para alejarnos de la gente que siempre está con nosotros, en las buenas y en las malas. Acaba de ocurrir un terremoto en el país, si fuera bombero iría a esas ciudades afectadas para ayudar a la gente. Me llevaría a los de la 'Compañía 593' (risas).

Se acaba de estrenar la segunda temporada de 'Compañía 593'. ¿Sigue con Ecuavisa?

Con el equipo de producción y los escritores de la telenovela hemos desarrollado una idea para una tercera temporada. Yo doy mis acotaciones, nos reunimos virtualmente, me encargo de la corrección de guiones y reviso las direcciones. Ojalá se dé una tercera parte. Ya llevo casi 40 años en este oficio.

¿Una lección aprendida de esta prueba?

Hace dos o tres años me dijeron que tenía anemia, no hice caso. Cuiden la salud. No se queden con un diagnóstico, investiguen más, busquen otras opiniones. Ahora estoy con la hemoglobina arriba, luego de las transfusiones de sangre. Cuando se baja, doy un paso y me canso. A mí me dio tres veces la COVID-19. A pesar de todo, lo resistí. Soy hipertenso, no diabético. Ya es ganancia.