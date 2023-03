En las redes sociales, La Suka, llorando y sin guardarse nada para la intimidad familiar, acusa a su esposo, Gastón Bustamante, de serle infiel con la niñera de sus hijos. Hasta el domingo 19 de marzo se la vio feliz en el cumpleaños de Lucas, el hijo de Silvana Torres.

“Ya lo presentía, no es para echarse a morir, es una decepción total. Cualquier hombre nos puede poner los cachos afuera de la casa, pero en tu propia casa es doloroso. La primera vez perdoné porque soy una mujer de hogar, soy una mujer que siente que se debe luchar por el matrimonio. Hay situaciones con las que no puedo quedarme callada”.

La comentarista de farándula asegura que iniciará los trámites del divorcio. Algunas mujeres se identificaron con ella, mientras que otras cuestionaron estas declaraciones.

Según Gastón, “lo que ella dice es totalmente falso. No voy a entrar en su show, ni en su juego, decir que es cachuda es terrible, la verdad saldrá a la luz porque procederé legalmente. No entro en detalles por el respeto a mis hijos y todavía ella es mi esposa y la madre de ellos. No tiene pruebas de lo que dice, la verdad brillará. En las redes se han desatado contra mí. Todo esto daña su imagen y la mía".

La pareja tiene dos hijos. No es la primera crisis familiar que atraviesa.