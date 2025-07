Finalmente se elimina la Senescyt: ¿qué pasará con la fase de aceptación de cupos?

En el 2020, durante la campaña presidencial, Guillermo Lasso ofreció libre ingreso a las universidades. Además cerrar la Secretaría Nacional de Educación Superior (Senescyt), que según aseguraba: "mataba los sueños de los estudiantes".

La Senescyt fue creada en el 2007, en el Gobierno de Rafael Correa. En el 2021, Lasso aseguró que uno de sus primeros decretos presidenciales sería el de cierre de este organismo. Luego incluso habló de enviar al Legislativo un proyecto para reformar la ley.

Finalmente, la Senescyt se mantuvo pues en la Constitución y en la Ley de Educación Superior se habla de un organismo que debe organizar este nivel de educación. Lasso y otros políticos han acusado a la Senescyt de no dar cupos a los estudiantes o de no asignarles plazas en las carreras que ellos prefieren. El problema es más serio: las universidades no tienen suficientes cupos.

El 24 de julio del 2025, Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno de Daniel Noboa, anunció la fusión del Ministerio de Educación con la Senescyt. La cartera ha estado a cargo desde la educación inicial (niños de 3 años y 3 años y medio) hasta los 18 años (bachilleres). Además se unirán los ministerios de Deportes y Cultura.

Las preguntas que aún no tienen respuesta

Erik Barba, del Centro de Capacitaciones Universitarias, recordó que está en marcha el proceso de admisión, para los bachilleres, más que nada de la Sierra y Amazonía. "Una de las fases más importantes es la asignación de cupos y se hace ante la Secretaría Nacional de Educación Superior".

Desde el 2012, en Ecuador se estableció un filtro para la asignación de cupos. Estuvo a cargo, centralizado por la Senescyt, pero en los últimos años se hizo que cada una de las universidades hagan su propio sistema de admisión. Sin embargo algunas fases son competencia de la Secretaría.

Erik Barba pide que el Gobierno explique qué entidad responderá ante reclamos por algunas fallas usuales del sistema. Todavía no se conoce el cronograma para la fusión. No se ha pronunciado al respecto, César Vásquez, titular de la Secretaría de Educación Superior.

En Ecuador, más de 200 mil jóvenes no han obtenido un cupo universitario, según Harvey Sánchez, quien dirigió el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineval). Y se desempeña como consejero de alto nivel del Laboratorio de Evaluación de la Unesco.

