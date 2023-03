Lluvias en Guayaquil: Famosos mojados y asustados

El torrencial aguacero que cayó la madrugada del jueves en Guayaquil, acompañado de una tormenta eléctrica, ocasionó calles anegadas, que los empleados llegaran tarde o, incluso, que no llegaran a sus lugares de trabajo, muchos carros dañados y un sinnúmero de inconvenientes. Los famosos cuentan a EXPRESIONES su experiencia.

El presentador Andrés Jungbluth, de TC, vivió el temporal con incertidumbre. “Sales de casa sin la certeza de si vas a llegar a tiempo al trabajo. Además vas en un carro y lo que necesitas es una lancha”.

El asesor de imagen José Hidalgo dice: “Pasé sin dormir con tantos truenos y rayos. Creo que muchos estamos nerviosos desde el temblor del sábado pasado y eso no nos ha dejado descansar como es debido. Además una de mis perritas, Diosa, ya tiene 14 años y estaba muy nerviosa, temblaba, nos preocupó que le afecte el corazón por la edad. Pero gracias a Dios se calmó cuando terminó la tormenta”.

El actor Fernando Villarroel recuerda que se despertaron asustados con los truenos y relámpagos. “Por un momento pensamos que era un temblor porque los truenos hacían vibrar el edificio. Nuestro hijo, Fernando, estaba asustado con la tormenta eléctrica. Hay muchos sectores inundados y mucha gente afectada y eso nos dio mucha tristeza también. Incluso los animales que están en la calle. Es un invierno muy fuerte”.

Pilar Vera. Archivo

La comunicadora Pilar Vera asegura que “por primera vez se me quita el sueño de esa manera. Mi sueño es sagrado. No pude dormir porque mi cama está frente a la ventana y vi todo, con mi gato, perro y mi hija Adriana. No nos volvimos a dormir”.

Pocos, como el presentador Carlos José Matamoros, no tuvieron problemas. “Yo vivo en Daule, gracias a Dios en esa urbanización el agua no se empozó. Pero me impresionó ver sectores como la Alborada que están sumergidos en el agua. Como vivo en alto, mi casa no se inundó. No pasé un mal rato”.