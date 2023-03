Teresa Arboleda está en Tailandia, donde ahora vive su excompañera Denisse Molina. Allá perdió los temores que muchos le tienen a las serpientes, y permitió que una pitón se envolviera en su cuello. ¡Qué valiente!

“Tailandia es un país exótico, con gente amable y alegre. Le dicen el país de la sonrisa. El floating market es un lugar especial donde se puede encontrar desde artesanías hasta animales como una serpiente pitón. Yo le tengo mucho temor, pero me gusta el proceso de vencer mis miedos y experimentar situaciones curiosas y poco comunes. La serpiente se veía hermosa y relajada y su dueño era experto. No es pegajosa, es muy suave, sus escamas son muy delicadas y el señor quería que la bese, pero no me atreví a tanto”, cuenta la excompañera de Alfonso Espinosa de los Monteros, en 'Televistazo'.

Las pitones jóvenes comen toda clase de roedores, lagartos pequeños y crías de aves. La alimentación de las adultas se basa en grandes lagartos, cerdos pequeños y monos.

Las excomunicadoras de Ecuavisa recorrieron Bangkok, luego Phucket, donde vive Denisse y después irán a la India. Ambas la están pasando bien.

Desde Tailandia, Teresa rechazó el atentado a Lenin Artieda (ocurrido el lunes 20 de marzo en las instalaciones del Canal del Cerro) y a otros colegas y medios de comunicación. Por fortuna no hubo daños materiales ni personas heridas.