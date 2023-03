Dieter Hoffmann dice que padece bulimia

Durante tres días, Dieter Hoffmann estuvo ausente de 'Los hackers de la farándula', luego de que el programa pidiera disculpas por una información que el reportero dio sobre Julissa Jiménez, quien lo acusó de mentir.

Apareció muy suelto de huesos y como si nada. En el espacio confesó que padecía de bulimia. La duda que queda es si, ¿es real lo manifestado? o ¿quiere que los televidentes le ‘perdonen la vida’, tras su ‘metida de pata’ o está tratando de echar tierra a lo ocurrido?.

“No, para nada. Jamás jugaría con un tema personal y más aún de salud. Nunca antes lo había dicho porque es algo muy mío y no tenía herramientas para entender lo que me pasaba y sobre todo vivía en negación. La vida es de fortaleza y de saber sobrellevar una situación así. Yo sufro de bulimia hace un año y medio, me costó aceptar la enfermedad, que no solo afecta mi salud corporal, sino la mental. Es difícil bajar de peso, pero lo más difícil es parar con las náuseas y los vómitos después de cada comida.

Hay momentos que quiero comer o comer y luego vomitar, pero también hay momentos de no consumir nada. Lo primero es aceptar lo que está pasando, luego buscar ayuda profesional, hoy puedo controlar mis ganas de vomitar. Antes vomitaba 5 veces a la semana.

Estoy tratando de tener más control de mí mismo y sobre todo mentalmente entender que eso tarde o temprano acabaría con mi vida”, comentó el también presentador.

A Mare le clonaron la tarjeta

La hija de Meche Cuesta, Mare Cevallos, expresó en sus redes sociales que le clonaron la tarjeta en un establecimiento de Samborondón. “El individuo ha pagado su plan de celular e hizo las compras del supermercado para el mes”. La actriz de 'Compañía 593' llamó de inmediato al banco y canceló la tarjeta.