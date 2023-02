Convertir el arte en verbo es llegar al siguiente nivel y no todo artista puede conseguirlo. Esto demuestra que el público se apropia de lo que se ha presentado y lo lleva a la acción. Así ocurre con la banda quiteña Mugre Sur, que con su último disco llamado Mugresuréate (2020), compuesto por once temas de hiphop, ahora sonará alto en el festival colombiano Estéreo Picnic.

EXPRESIONES conversó con su fundador, Paúl Moposita, sobre esta experiencia que hará que Bogotá mueva la cabeza y los pies al ritmo de la calle quiteña. A este show llegan con Cleptócratas bajo el brazo, su último sencillo. La denuncia social tienen cada vez más impacto y difusión.

La Supermodelo 2023: En busca de los nuevos rostros de la moda ecuatoriana Leer más

Mugre Sur cumplió dos décadas en 2020, pero la pandemia no les dejó celebrar tanto ese aniversario. ¿Se les ha ido volando ahora estar en los 23 años?

Al cumplir 20 años nos dimos cuenta de que la gente no pensaba que teníamos tantos años aquí. El público siempre nos ha dado el soporte y nos ha permitido aguantar. Te digo la verdad, pensábamos que la pandemia nos iba a parar un poco, pero fue todo lo contrario. Y en ese tiempo nos unimos para que no pase desapercibido y hemos hecho muchísimas cosas estos tres años.

Entonces, la mugre no muere.

Claro. Es como la mala hierba. A veces tratan de cortarla, pero sigue creciendo.

Ustedes son la música del barrio quiteño. ¿Cómo han cambiado esas calles durante estas dos décadas?

No han cambiado mucho. Lo único que sí pasa es que entra y sale cada cuatro años un cleptócrata. Desde que yo recuerdo, siempre hay manifestaciones por educación, gasolina, la migración; como pasó hace unos cuatro meses, cuando unos amigos que eran parte de la banda tuvieron que migrar porque aquí no tenían trabajo. Lo único que ha cambiado ha sido la tecnología, que nos ha ayudado a comunicarnos mejor y también a que escuchen nuestra música. No hay un Dios que nos ayude, somos nosotros los que tenemos que buscar la forma. De eso es lo que habla nuestra música.

Por eso Mugre Sur ha sido apoyado solamente por la gente…

Sí, porque la radio jamás nos ha dado chance. No hay una que yo te diga que haya puesto nuestra música. Somos nosotros los que la hemos llevado a todo lado.

Entonces las plataformas streaming son sus aliadas.

¡Totalmente! Ese es el único cambio para poder llegar a otras personas.

Cada cierto tiempo la banda tiene un personaje nuevo. El de ahora es un payaso de los tachos de basura. ¿Cómo lo toman?

Este personaje salió en el 2019 cuando hubo el paro y en estas huelgas una persona lo tomó para cubrirse de las bombas lacrimógenas. Muchas personas lo filmaron y le pusieron ‘el bullas’. Nosotros queríamos reivindicarlo y en las elecciones del 2021 conseguimos una cabeza de este payaso y grabamos el video de la canción Cleptócratas. Este personaje ha hecho que nuestro público se sienta identificado y es parte de lo malo que ocurre en este país. Nosotros lo llevamos a todos lados. Es un reflejo de la sociedad en nuestra música.

¿‘El bullas’ es la imagen de Mugre Sur en el Estéreo Picnic?

Ya nos lleva acompañando dos años y sí, estará en todos lados. La gente se sabe la canción y nos identifica.

Expreso Playlist: Las colaboraciones sorprende esta semana Leer más

Lo que viene para el Estéreo Picnic

La banda de hiphop se suma por la invitación de José Fabara para ser parte del festival colombiano Estéreo Picnic. Paúl comenta que esto nace desde el año 2016, cuando los vio en vivo en un show en el Parque de las Diversidades. “Yo le propuse a él que sea nuestro mánager. Él sabía mucho y (le pedí) que si tenía algún contacto que esté interesado en propuestas como la nuestra, nos den la oportunidad. Él tiene la cercanía con los organizadores del festival. Nos enteramos que nos escogieron la misma semana que salió el cartel y fue muy emocionante”, explica. “Es una locura para nosotros. Asimilarlo ha sido difícil, es un shock. Ahora ya estamos seguros de lo que vamos a hacer, con todo el crew listo. Y listos para representar al país”.

El evento se desarrollará el 23, 24, 25 y 26 de marzo de 2023, a las afueras de Bogotá, Colombia. Será la duodécima edición del Festival Estéreo Picnic, con uno de los mejores carteles festivaleros de este año: Drake, Billie Eilish, Blink-182, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Rosalía, Tame Impala, Blondie, The 1975, Morat, Kali Uchis, Moderat, Bizarrap, Lil Nas X, entre otros.

Entre las bandas que más emoción les genera conocer, están Wu-Tang Clan y Chemical Brothers, que marcaron su adolescencia.

Aladino: Por carnaval le cayeron a huevazos Leer más

Se viene el diccionario

Sus fans han aprendido a usar sus palabras, con canciones que fusionan el kichwa y el español, además de la jerga barrial. Pero también usan algunas palabras de sus proyectos para describir ciertas circunstancias. Entre ellas están ‘mugresuréate’, ‘rap-prendizaje’ o la ‘mugre biela’.

Ahora queda rondando en sus cabezas la oportunidad de lanzar un pequeño libro recolectando estas palabras que forman parte de su comunidad de fans.