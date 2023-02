La Supermodelo 2023: En busca de los nuevos rostros de la moda ecuatoriana

Modelo, miss, presentadora de televisión, mamá y esposa. Cualquier reto y título lo lleva con una corona en la cabeza, porque sabe que es una reina. Virginia Limongi Silva ha tomado su talento y lo ha puesto en un formato de televisión que reinventa la propuesta de En contacto, programa del que es presentadora desde el 2022, pero ahora tiene el reto de llevar la conducción de su primer reality de larga duración.

Supermodelo 2023 es un espacio que empezó como un proyecto de segmento que evolucionó hasta convertirse en una de las apuestas más importantes del programa matutino de Ecuavisa. Virginia es quien está a la cabeza de esta competencia de aspirantes a modelos, que desde enero están poniéndose a prueba con duros retos para lograr ser una supermodelo.

EXPRESIONES puso a prueba el talento de las ocho concursantes que aún continúan en la competencia, con una producción de fotos que estuvo bajo la dirección de Santiago Vinces e Israel Plaza. Para Virginia, esta es una oportunidad fundamental para que conozcan la realidad de la industria, el trabajo de una extenuante producción de fotos, el saber trabajar con diferentes creativos y expertos en belleza, enfrentarse a la prensa y además captar una gran portada.

La producción empezó cerca del mediodía y finalizó a las seis de la tarde, tras varias pruebas de peinado, y dos cambios de atuendo, que modelaron tanto Virginia como las aspirantes. Isis Acosta, Mayerlin Salazar, María José Celi, Thaíz Zambrano, Yamila Angulo, Camila Salvador, Gloria Naranjo y Sara Vargas mostraron su talento ante el lente para su primera portada.

Virginia las acompañó en todo momento y detrás de escena las ayudaba a mejorar sus poses y guiaba para sacar su mejor lado, de manera que resalten pese a estar en grupo.

La actitud también se quebró en un par de chicas, quienes por el cansancio perdían la garra, pero siempre recibieron el consejo rápido de la presentadora y de las personas de la producción.

Las cámaras de Ecuavisa también estuvieron presentes. Paula Lituma, actriz y jurado del reality, fue la reportera en esta ocasión y será quien muestra en la pantalla el ‘tras cámara’ de esta prueba.

Gloria Naranjo, 25 años; Mayerlin Salazar, 18 años; Thaíz Zambrano, 22 años y Camila Salvador, 21 años

María José Celi, 20 años; Yamila Angulo, 18 años; Sara Vargas, 21 años e Isis Acosta, 24 años. Santiago Vinces

¿Cómo surge el espacio Supermodelo 2023?

En diciembre me comenta la producción que cada anchor debe proponer unos cinco proyectos para este 2023. No sabía qué hacer, pero tenía la certeza de querer algo diferente. Que sea algo para devolverle la audiencia. Yo estaba con chicos de operaciones y conversando con ellos les explicaba esto que te cuento. Quería que vaya con mi personalidad. Entonces uno de nuestros compañeros, al que le decimos Pulmón, me dijo: “¿Por qué no les enseñas a las chicas cómo es la vida de una modelo?”. Le pedí permiso para usar su idea y la presenté a todo el equipo.

¿Cambió mucho la idea inicial con respecto a lo que ahora se ve en pantalla?

Un poco. Cambió el nombre, al principio lo propuse como Modelando por tus sueños.

¿Qué se mantuvo?

La idea de que en el mercado solo es modelo la mujer extremadamente delgada, alta. Y no. Lo que realmente da dinero es lo comercial y aquí participa cualquier tipo de chica. Y eso es lo que pasa con las seleccionadas. Ninguna se parece.

¿Quién hizo la selección?

Fue un panel de jurados y la producción. Yo no tuve nada que ver y tampoco tengo injerencia en las calificaciones que dan en el día a día. Incluso en los castings, yo consideraba que debían entrar ciertas chicas y no pasaron. Los jurados saben lo que ven y estoy de acuerdo con sus decisiones.

¿Qué es lo que más te gusta del reality?

Que podemos ver el talento de las chicas y que sí se puede hacer de tu hobbie y de tus sueños, un trabajo. Que una campaña puede llegar a pagarte un salario básico o más, de forma que una joven que estudia puede encontrar recursos en el modelaje.

Virgina Limongi Santiago Vinces

Lo que se viene para Virginia

Plena. Esa es la palabra que define cómo se siente la manabita Virginia Limongi. Es ahora cuando puede combinar todos sus talentos y además devolverle algo al público. Modelo, presentadora y madre de familia: todo suma ante la pantalla televisiva. Además de que cuenta con el apoyo total de su pareja Cézar Augusto y su hija Virginia María. Y cuando decimos que la acompañan y apoyan en todo es porque estuvieron presentes durante toda esta producción y admiraron cómo Virginia se ha convertido en la guía de las aspirantes de La Supermodelo 2023.

Virginia ha podido transmitir su experiencia a las participantes, en especial saber sobrellevar los ‘no’ que tiene esta carrera. “Yo lo viví. Cuando estuve en México pasé varios meses sin campañas, pensé que no sería lo mío. Regresé a Ecuador y encontré mi centro y propósito y volví a tomar mi sueño con más fuerza. Es lo que intento recalcarles a las participantes y que siempre tengan presente por qué están aquí”.

En esta conversación Virginia suelta una frase potente. “Yo disfruto el ahora, mi trabajo, mi presente. Amo el modelaje y siento que estoy como pez en el agua”. Admite que le costó empezar su etapa como presentadora, pero que lo hace cada vez mejor, para demostrarle a su hija que su mamá siempre puede.

Junto con Óscar Hidalgo, el productor del espacio, están convencidos de que aportan mucho a En contacto, por lo que esperan tras la finalización de esta etapa, en marzo, lanzar una nueva edición del reality para finales de año. “Me gustaría continuar y quizá hacerlo mixto. No sé. También me gustaría que se convierta en un programa unitario, pero eso ya no depende de mí. Nos debemos al público y que los directivos vean el potencial”.

Virginia no se cierra a seguir trabajando en el modelaje, pero sí les dijo adiós a los reinados. Ella ahora va tras la corona de la pantalla chica.

Mi pareja me dijo: ‘Nadie nace aprendiendo. Si quieres quedarte en televisión trabaja en eso’. Y lo he hecho. Estoy aprendiendo, preguntando, leyendo y metiéndole muchas ganas. Le agradezco mucho a Cézar que él crea en mí cuando yo no lo he hecho. Él siempre ve el reality y me manda mensajes alentándome”. Virginia Limongi

Créditos:

Fotógrafo: Santiago Vinces (IG: @santiagovinces).

Producción: Alejandra Cereceda.

Styling: Israel Plaza (IG: @israelplaza91).

Maquillaje y peinado Virginia: Ileana Vasquez (IG: @ilemakeup) y Carolina Aguirre (IG: @carolinaguirre32).

Maquillaje modelos: Karito Medina (IG: @karitomedinamakeup) y Laura Hernández (IG: @lauriita_makeup).

Peinado modelos: Efraín Zurita (IG: @efrazurita_makeup) y Yazmín Duarte: (IG: @pelucheria_rizos_33).

Vestuario: Veralover (IG: @veraloverec) y Forever 21 (IG: @forever21ecuador).

Accesorios: Mochia (IG: @mochiaccesorios). Locación: Escuela de Fotógrafo (IG: @escueladefotografo).

Catering: Juan Cedeño, Hiroto Sushi Guayaquil y Quito (IG: @hirotosushi84).