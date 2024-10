Gregorio Pernía ofrecerá su show en la hacienda La Leyenda

El actor colombiano Gregorio Pernía visita con frecuencia nuestro país. Siempre es bien recibido por los telenoveleros que han visto sus producciones como La hija del mariachi, Sin seno sí hay paraíso, El final del paraíso y una nueva versión de Hasta que la plata nos separe.

En esta ocasión vendrá para presentarse como parte del Festival de Caballos, Flamenco, Sabores y Experiencia Andaluza, el 26 de octubre en la hacienda La Leyenda en Santa Rosa, provincia de El Oro. “Es la primera vez que hacemos este tipo de show en una hacienda. Normalmente estamos en centros comerciales o discotecas. Todo será muy bonito con caballos andaluces y de paso, comida española, un ambiente agradable y mi show que hemos llevado por todos lados, con covers de salsa, reguetón y música de plancha. Tenemos una banda con coristas, interactuamos con la gente, se darán premios y hay sorpresas. Será bien divertido”, cuenta emocionado.

Con su forma de ser siempre bromista añade: “Me encanta todo lo de ese país. El apellido Pernía es español, por eso es mi nariz (suelta una carcajada)”.

Recientemente estuvo en Perú y Estados Unidos con el mismo espectáculo. “Dios me ha bendecido, hay que ser agradecido”.

Durante la entrevista con EXPRESIONES manifestó que tenía previsto viajar a México. “A mi niña Luna la llamaron para un casting. Quieren volver a grabar Rebelde. Buscan a las protagonistas. Con ella gané el reality (Así se baila). Tiene un mánager, pero yo soy el padre. Está estudiando actuación. Ya terminó un curso de cuatro semestres y ahorita está iniciando en otra academia, yo la tengo en movimiento. Más que sea una gran actriz, deseo que sea un buen ser humano”.

Comerá encebollado en Guayaquil

Antes de presentar su espectáculo en La Leyenda, quiere pasar por Guayaquil, donde lo primero que hará es comerse un encebollado, tomarse fotos y firmar autógrafos. “Antes hay que tomarse dos botellas de vino para que el encebollado entre como tiene que entrar”, aclara entre risas.

Gregorio no se duerme en los laureles. “Aunque me han llamado, no he hecho audiciones porque presento el show hasta el primero de diciembre, termino en Costa Rica. No me puedo comprometer, tengo contratos firmados. Quieren hacer una miniserie que se llama La niña del mariachi nosotros hicimos La hija del mariachi la que por cierto RCN quiere grabar con nuevos actores en 2025, pero independientemente de aquello se hará una miniserie que se desarrollará en una frontera con música, mariachis y narcotráfico”.

El colombiano sostiene que desea “seguir en movimiento, pero en otro tipo de cosas. Yo he hecho 43 producciones, ahora también me interesa disfrutar de la vida, estar frente al mar, ir a pescar, compartir con mi familia. He ahorrado y he sido juicioso. Tengo mis rentas. No tengo mucho afán, quiero más bien relajarme un poco y dedicarme más a mí”.

