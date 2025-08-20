La Virgen de El Cisne será proclamada 'Generalísima' al llegar a Loja el 20 de agosto

Devotos escoltan a la Virgen de El Cisne rumbo a Loja. La ciudad se alista para recibirla con actos de fe

La Virgen de El Cisne avanza en su último recorrido hacia Loja, acompañada de miles de fieles y bajo un homenaje militar que la proclamará como Generalísima.

La imagen de la Virgen de El Cisne inició desde Catamayo su último recorrido de 38 kilómetros hacia la ciudad de Loja, cumpliendo así un total de 72 kilómetros desde su salida del Santuario en El Cisne. La romería mariana, considerada una de las más grandes manifestaciones de fe en el Ecuador, une a miles de peregrinos que siguen paso a paso a la venerada imagen.

La caravana partió en horas de la mañana del martes 19 de agosto y tiene previsto llegar cerca de las 19:00 a la Catedral de Loja, donde permanecerá hasta el próximo 1 de noviembre. Antes de ello, la Virgen será recibida en la emblemática Puerta de la Ciudad, en medio de cánticos, oraciones y homenajes que resaltan su importancia espiritual.

Proclamación como Generalísima



El general del Ejército, Ricardo Cajas, explicó que las Fuerzas Armadas también se han sumado a esta manifestación religiosa, preparando un acto solemne en el que la Virgen de El Cisne será proclamada como Generalísima, un reconocimiento que simboliza su rol protector y espiritual. “Este nombramiento es un signo de fe y respeto, pero también de unidad, porque la Virgen ha acompañado la historia de nuestro pueblo”, destacó el oficial.

La llegada de la Sagrada Imagen a Loja moviliza tanto a autoridades como a la ciudadanía. Las calles por donde pasará ya se encuentran adornadas con flores, banderas y altares improvisados por los moradores, quienes esperan con emoción su paso.

Devotos acompañan a la Virgen de El Cisne en su último tramo desde Catamayo hasta Loja, en una jornada marcada por la fe y la tradición. FREDDY INGA

Un testimonio de fe



Para muchos creyentes, acompañar a la Virgen en este último tramo es un acto de sacrificio y devoción. “Caminamos con fe porque sabemos que ella escucha nuestras súplicas. Yo le pedí por mi familia y por la salud de mi madre, y confío que su intercesión traerá bendiciones”, comentó uno de los devotos que se sumó a la romería desde Catamayo.

La jornada concluirá con la llegada a la Catedral de Loja, donde la Virgen permanecerá hasta inicios de noviembre, tiempo en el que la ciudad vivirá jornadas de oración, procesiones y actos litúrgicos que refuerzan la identidad cultural y religiosa de la región.

