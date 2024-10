¿Qué pasó con Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Fotografía de archivo del cantante inglés Liam Payne, quien fue parte del grupo británico One Direction.

Este miércoles 16 de octubre de 2024, Liam Payne, exintegrante de la famosa banda británica One Direction, murió trágicamente en Buenos Aires tras caer desde el tercer piso de un hotel. La noticia fue confirmada por el director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad, Alberto Crescenti, quien indicó a medios locales que la caída le ocasionó "lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte".

El cantante, de 31 años, se encontraba en la capital argentina cuando ocurrió el accidente. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias de la caída, y se espera que en las próximas horas se ofrezca más información oficial.

¿Quién fue Liam Payne?

Liam Payne alcanzó la fama mundial a una temprana edad. Sin embargo, ese estilo de vida que millones envidian no fue fácil para él. A medida que la popularidad de la banda crecía, Liam empezó a enfrentar serios problemas de salud mental, desarrollando agorafobia, ansiedad y alcoholismo. La presión constante y la falta de privacidad lo llevaron a situaciones extremas, de las que apenas comenzó a hablar años después.

Tras la separación de One Direction en 2016 y el nacimiento de su hijo Bear con la cantante Cheryl Tweedy, Payne buscó un cambio en su vida. Ingresó a rehabilitación para tratar sus problemas de adicción y salud mental, intentando dejar atrás el lado oscuro de la fama. Durante este periodo, se centró en retomar el control de su vida y en su rol como padre, alejándose del frenético ritmo que había llevado durante años.

Desde sus inicios en The X Factor a los 14 años, Payne mostró un gran talento y una gran pasión por la música. Aunque fue eliminado en su primera audición, volvió a intentarlo a los 16, interpretando Cry Me a River y logrando la ovación del público y del jurado. Fue entonces cuando se formó One Direction, un grupo que cambiaría su vida para siempre, pero también traería consigo desafíos que lo marcarían profundamente.

Durante los cinco años de carrera con One Direction, Liam y sus compañeros lanzaron cinco álbumes, realizaron giras mundiales y recibieron numerosos premios. Sin embargo, mientras el éxito crecía, Payne vivía momentos difíciles y tóxicos. En múltiples ocasiones, fue encerrado en habitaciones de hotel por el equipo de la banda para garantizar su seguridad, lo que solo alimentó su ansiedad y su consumo de alcohol. "Tenía un minibar y pensaba: ‘Voy a beber yo solo’", confesó el artista en una entrevista, revelando cómo esa rutina marcó su vida durante años.

A pesar de las apariencias, Payne admitió que la vida en la banda era restrictiva y opresiva. "Parecía que podíamos hacer lo que quisiéramos, pero estábamos encerrados. Íbamos del auto al hotel, subíamos al escenario y luego volvíamos al encierro. Como adolescente, necesitas libertad, y para mí, el alcohol fue la única manera de liberar esa frustración", explicó. Estas experiencias dejaron cicatrices que le costó tiempo superar.

Cuando One Direction se disolvió en 2016, Liam sintió alivio. "El día que la banda terminó pensé, 'gracias a Dios'. Sé que mucha gente se enoja conmigo por decir eso, pero necesitaba detenerme o habría muerto", admitió con sinceridad. Desde entonces trabajó en su recuperación, buscando un equilibrio en su vida personal y profesional.

El último post de Liam Payne

El último posteo en Instagram data del 29 de mayo. A través de una imagen junto con quienes conformaba la banda One Direction, el artista despidió al director y productor estadounidense Morgan Spurlock, quien falleció a los 53 años por complicaciones de un cáncer.

“Descansa en paz Morgan Spurlock, fue un placer trabajar contigo”, fueron las palabras con las que se despidió de quien fue alguien significativo en su carrera musical.

