Beach Tennis Ecuador: estos son los ganadores de la Cuarta Parada en Montañita

La provincia de Santa Elena vibró con 64 partidos de beach tennis en dos días de competencia nacional

El pasado 9 y 10 de agosto, la playa de Montañita, en la provincia de Santa Elena, se convirtió en el epicentro del beach tennis nacional con la realización de la Cuarta Parada del Circuito Beach Tennis Ecuador 2025, torneo que reunió a 66 jugadores, entre hombres y mujeres, organizados en 33 parejas y distribuidos en 6 categorías.

Durante dos jornadas intensas, desde las 10:00 hasta las 20:00, se disputaron 64 partidos, entre los que resultaron los siguientes ganadores:

En la categoría Amateur Femenino, las campeonas fueron Daniela Rodríguez y María Elisa Panchana, quienes derrotaron a Gema Matías y Camila Nuñez; mientras que Amateur Masculino los monarcas fueron Carlos Albuja y Stiven Cacao, dejando el vicecampeonato a Fernando Vergara y Phillip Lehnhoff.

En la categoría Intermedio Masculino los protagonistas fueron Andrés Falcones y Enrique Ponce, quienes derrotaron a la dupla integrada por Christopher Yagual y Patricio López, dejando la victoria de la división Suma Masculino nuevamente con Andrés Falcones, pero esta vez haciendo pareja con Bryan García; en tanto que los vicecampeones fueron Niels Van Belzen y Danny Álvarez.

Finalmente, pero no menos importante, la categoría Mixto Amateur tuvo como figuras máximas a Daniela Rodríguez y Jean Paul Liligren, quienes vencieron a Nicole Fuentes y Carlos Albuja. En tanto que en Mixto Intermedio, Andrés Falcones y Verónica Rodríguez fueron los monarcas y Christopher Yagual y Gema Matías se llevaron el segundo lugar.

De acuerdo con Beach Tennis Ecuador, el circuito nacional continuará su recorrido con la Quinta Parada prevista para el 13 y 14 de septiembre. Dicho esto las competencias seguirán hasta noviembre por distintos escenarios costeros del país.

Los partidos de la quinta parada se disputaron en el Hotel Howard Johnson Montañita. Cortesía

"El circuito busca masificar el beach tennis en el país, llevando la competencia a su entorno natural: el mar, la arena y el sol. Con premios que suman $1.000 en cada parada, y categorías que van desde amateur hasta intermedios y mixtos, el evento ofrece una plataforma ideal para promover el deporte, la vida saludable y la integración social", precisó Carlos Rodríguez, líder del Circuito Beach Tennis Ecuador.

