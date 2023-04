La disuelta banda británica One Direction habría despertado ilusión en los fans por una posible reunión. Los "Directioners", fans de la banda no pierden la esperanza. Múltiples indicios han levantado las sospechas en redes sociales, donde indican que la banda probablemente aparecería el próximo 27 de abril, con Zayn Malik incluso, en el último programa de The Late Late Show with James Corden, en el segmento The Carpool Karaoke.

La boy-band conquistó el corazón de millones de adolescentes de todo el mundo. Siendo considerada incluso la banda más grande del planeta. Con un total de cinco álbumes, y varios sencillos, su discografía rompió récords en todo el mundo sorprendiendo a la industria.

Discografía de One Direction durante los 5 años. PINETEREST

Los cinco jóvenes; Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik y Louis Tomlinson, de nacionalidad británica, junto con Niall Horan, nacido en Irlanda, formaron el conjunto desde el año 2010 hasta el 2016, cuándo anunciaron que tomarían un descanso de 18 meses. Sin embargo, estos 18 meses se convirtieron en una separación definitiva.

One Direction nació a partir de uno de los Realities artísticos más reconocidos en todo el mundo, "The X Factor". Los chicos realizaron audiciones individuales pasando a la siguiente fase. Sin embargo, en una de las rondas no lograron avanzar, lo que en el momento significo el fin para ellos.

La vida les regalo otra oportunidad. Simon Cowell, uno de los jurados del Reality Show los unió como banda. Participaron en una competencia de bandas dentro del show, y aunque quedaron en tercer lugar su éxito fue tan grande que se vieron obligados a estrenar su primer sencillo titulado "What Makes You Beautiful".

Luego de esto vendrían 5 años de historia para One Direction. Pero todo tomo un giro cuando Zayn Malik decide abandonar la banda por razones personales. Noticia que impacto y rompió el corazón de todas las "Directioners".

El 25 de marzo del 2015 Zayn Malik abandona la banda. INTERNET

Luego de este suceso significativo para la banda continuaron con su ruedo. Publicaron el que sería su ultimo álbum, "Made in the AM". En su última fecha del tour anunciarían su descanso de 18 meses, el cuál terminaría con la banda hasta el día de hoy.

ONE DIRECTION PODRÍA REUNIRSE LUEGO DE 6 AÑOS Y ZAYN MALIK ESTARÍA INCLUIDO

Este 27 de abril saldrá al aire el último programa de The Late Late Show with James Corden. Según varios voces en redes sociales, One Direction aparecería en este programa durante el segmento Carpool Karaoke. Anteriormente cuando la banda estaba activa fueron parte en una ocasión de este segmento. Así mismo, Harry Styles acudió al segmento en dos oportunidades, está vez como solista, al igual que Niall Horan quién participo una única vez. Este segmento se convirtió en algo icónico, no solo para la banda sino también para los fanáticos.

Todos estos rumores nacen debido a que que One Direction ha empezado a promocionar varios posts en la cuenta oficial de Instagram de la banda, la cuál ha estado inactiva durante varios años. Por si fuera poco, Louis canceló su tour por Asia, Niall y Harry se encuentran en Estados Unidos, Zayn nuevamente está activo en redes sociales, luego de mantener sus cuentas inactivas por un tiempo prudente y además Liam reveló que le gustaría traer a 1D de regreso.

Otra de las razones por las que los "Directioners" se encuentran ansiosos frente a la noticia de una posible reunión es debido a la creación de una cuenta de Instagram, @readytogo.home, la cuál sigue únicamente a los cinco ex-integrantes de la banda y a la cuenta oficial de Instagram de la boy-band. Muchos fanáticos creen firmemente que se trata de algo relacionado y organizado por la banda, otros creen que simplemente es un perfil creado por los mimos fans para crear falsas ilusiones.

Existen muchas especulaciones en redes sociales actualmente sobre la posible reunión de la agrupación. Muchas opiniones divididas, ansiedad, emoción, nostalgia, son algunas de las emociones y sensaciones que viven los seguidores de la banda.