Liam Payne: Los resultados de la autopsia y la despedida de sus familiares

Todos los detalles de la muerte y la despedida del exintegrante de One Direction

Los fanáticos argentinos de Liam Payne se tomaron las inmediaciones del hotel Casasur de Palermo para despedir al cantante británico.

Fueron cientos de jóvenes los que, tras conocer la noticia del deceso del ídolo pop, fueron a honrar la vida del artista con diversas formas que van desde velas hasta carteles. Como si se tratara de un concierto, pero esta vez fueron ellos los que cantaron por él.

En videos que circularon en redes sociales, se ve que los fans presentes la noche del 16 de octubre afuera de la cadena hotelera, corearon temas como Night changes y Whats you makes you beautiful, para mantener vivo el arte que les compartió el intérprete de 31 años. Estuvieron en vela toda la madrugada.

Las cartas en honor a Liam Payne Twitter

Inglaterra lamenta su muerte

El mundo de la música reaccionó conmocionado en el Reino Unido por la muerte del británico, exintegrante de la banda One Direction, quien cayó desde una tercera planta de un hotel en Buenos Aires.

Liam Payne y la cantante de Girls Aloud, Cheryl, tienen un hijo, Bear, nacido en 2017, fruto de una relación que duró entre 2016 y 2018.

Asimismo, la estrella de Wanted, Max George, calificó la muerte de Payne como “una noticia absolutamente devastadora. En los últimos años tuve el placer de conocerlo personalmente y pasé un tiempo valioso con él”, escribió en Instagram.

El cantante estadounidense Charlie Puth, coautor de la canción Bedroom floor de Payne de 2017, dijo que estaba conmocionado después de enterarse del fallecimiento de Payne.

“Liam siempre fue muy amable conmigo. Fue uno de los primeros artistas importantes con los que trabajé. No puedo creer que se haya ido... Estoy tan triste ahora mismo, que descanse en paz”, publicó Puth también en Instagram.

El DJ y productor musical Zedd, que colaboró con Payne en la canción Get low de 2017, calificó la muerte del cantante de “absolutamente desgarradora”, mientras que el cantante y rapero estadounidense Ty Dolla Sign dijo que lo “echará de menos”. El cantante colombiano J Balvin también manifestó su tristeza por la muerte de su amigo.

Pero el evento más emotivo es el de la intérprete Rita Ora, amiga personal de Liam, quien se encuentra de gira por Japón y lloró esa noche al interpretar en su concierto el tema que cantan a duo, For you, que fue parte de la banda sonora de Cincuenta sombras de Grey.

La familia de Liam Payne confirma su fallecimiento a través de un comunicado.



“Este es un momento difícil para nosotros, es algo que aún no podemos asimilar, en este momento lo mejor que podemos hacer es apoyarnos mutuamente como familia, pedimos privacidad y espacio en este… pic.twitter.com/fTSUW22reE — Indie 505 (@Indie5051) October 17, 2024

La familia está devastada

La familia de Liam hizo público un comunicado por su muerte. En él se lee:“Estamos desconsolados. Liam vivirá para siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”.

Y agregan: “Nos estamos apoyando mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos privacidad y espacio en este terrible momento”.

El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, expresó sus condolencias a sus familiares y amigos. “One Direction fue una de las bandas más grandes de la historia y su música tuvo un enorme impacto en millones de seguidores en todo el mundo”, afirmó su portavoz.

ysi, como no iban a ser los primeros en publicar algo si después de todo ellos dos fueron sus primeros fans, me quiero mwordpic.twitter.com/1DtekSUBcW https://t.co/nxQZenpxEI — ro; ⋆。 (@_goldeyes_) October 17, 2024

Lo que revela la autopsia

El informe preliminar de la autopsia de Liam Payne arrojó que falleció de un politraumatismo y sufrió una hemorragia interna y externa, según informaron este jueves fuentes de la Policía local. En redes sociales, un chat filtrado de empleados del hotel reveló también que el daño fue craneal y que no tuvo lesiones en las extremidades.

Muerte de Liam Payne



Es tendencia porque se da a conocer el resultado de la autopsia pic.twitter.com/RPERh8WMgJ — Por qué es tendencia 🇲🇽 (@porqtendencia) October 17, 2024

La autopsia, realizada por el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia, a cargo de los forenses Santiago Maffia Bizzozero y Víctor Cohen, confirmó que el músico de 31 años falleció por la caída.

En horas de la tarde del miércoles 16 de octubre, el encargado del establecimiento afirmó a la Policía local “que sintió un fuerte ruido” en un área interna trasero del hotel, y los oficiales luego constataron el fallecimiento de Payne.

El director de los servicios de emergencias médicas de la ciudad de Buenos Aires, Alberto Crescenti, dijo luego a medios locales que la caída le ocasionó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte” y luego explicó al canal TN que “no hubo posibilidad de reanimación”.

Simon Cowell Archivo

Simon Cowell cancela la grabación de Britain’s Got Talent por duelo

El ejecutivo de televisión Simon Cowell pidió posponer la producción de la próxima temporada de Britain’s got talent tras la trágica muerte de Liam Payne.

El jefe de la televisión pausó las audiciones el jueves (17 de octubre) tras la muerte de la boy band y estrella solista, que formaba parte de One Direction, el grupo lanzado por primera vez por Simon en The X Factor.

Un portavoz del medio Fremantle UK dijo, a través de Pete Allison de la BBC: “Debido al trágico fallecimiento de Liam Payne, hemos decidido posponer las audiciones de Britain’s got talent. Nuestros pensamientos están con los amigos de Liam, su familia y todos los que lo amaban”.

ApplauseStore, que gestiona las entradas para el programa, escribió que las audiciones en Blackpool se habían pospuesto debido al “trágico fallecimiento de Liam Payne”, y agregó: “Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar”, a través de Deadline.

Ant y Dec, que presentan el programa de talentos, fueron fotografiados saliendo de un hotel en Lancashire donde se suponía que se filmaría el programa.

