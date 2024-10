Liam Payne: "Tenemos un huésped sobrepasado de drogas", según audio filtrado

Salen a la luz nuevos hechos alrededor de la muerte del ex One Direction

La noticia de la muerte del cantante británico Liam Payne está impactando a los fanáticos argentinos y de todo el mundo. El ídolo pop, murió en el hotel Casasur de Palermo de Buenos Aires. Según testigos se lanzó por el balcón de su habitación y cayó dentro de un patio interior.

RELACIONADAS Las bodas otaku quedan prohibidas por la Iglesia de León en México

Liam Payne, exintegrante de One Direction, muere en Argentina Leer más

Pero este hecho aparentemente fue producto de un consumo excesivo de drogas, el cual fue a dado a conocer por los empleados de la residencia turística. El encargo del hotel Esteban Grassi fue quien hizo el llamado al 911 para reportar un grave altercado. Incluso, le revela a la operadora que el hotel está preocupado porque en su habitación hay un balcón y podría atentar contra su vida.

En redes sociales como Twitter (X) se filtraron conversaciones de allegados a los empleados del hotel que también narraban cómo en los tres días que estuvo hospedado Liam Payne abusó del alcohol y las drogas.

La llamada al 911 por la actitud de Liam Payne

En la llamada filtrada se puede escuchar el siguiente diálogo. "Tenemos un huésped sobrepasado de drogas y alcohol. Cuando está consciente, rompe todo en la habitación. Necesitamos que venga alguien, por favor", expresó el encargado de la recepción del lugar.

Este es el audio de la llamada al 911 del dueño del hotel, el cual se hospedaba Liam Payne.



"Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación", dijo. Así quedó la tv. pic.twitter.com/FbOe9YFpin — lorem ipsum (@altashanta) October 16, 2024

"Necesitamos que nos envíen alguien urgente. No sé si corre riesgo la vida del huesped. La habitación tiene balcón, tenemos temor de que haga algo que le ponga fin a su vida", comunicó quien llamó al 911 por Liam Payne, que finalmente terminó cayendo desde allí hacia el patio interno del hotel.

Última foto de Liam Payne, compartida dos horas antes de su desceso vía Snapchat. Snapchat

"Pido que venga alguien urgente. Yo soy el jefe de recepción. Esteban. ¿Mandan a la policía también?", fue lo último que preguntó el empleado.

Lamentablemente el personal de emergencias llegó minutos después de que el ex One Direction cayese sobre la terraza interna y perdiera la vida de manera inmediata. No hubo oportunidad de reanimarlo. Luego de un par de horas fue llevado hacia la morgue para realizarle una autopsia.

En la habitación del hotel efectivamente había destrozos en distintos objetos, tales como la televisión, y restos de elementos vinculados al consumo de drogas duras.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!