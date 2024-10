¿Qué películas de terror ver este Halloween? Los estrenos 2024

Halloween se acerca y no hay mejor manera que vivirlo con buen cine. Aquí los títulos de terror que llegan esta temporada.

El cine de terror es uno de los géneros favoritos de los ecuatorianos, por detrás del subgénero de los superhéroes. Por eso siempre están a la cabeza en la taquilla o en los rankings de las plataformas digitales.

Este 2024 hay historias muy originales para ver, pero también la continuación de varias franquicias que con los años se hacen más famosas. Aquí un listado de películas que ya están en taquilla o en streaming para ver la víspera de Halloween.

La Sustancia

Demi Moore asombra a todos con su película más gore. Lo grotesco se hace esencial en esta producción audiovisual que es una crítica al mundo de la cosmetología. ¿Qué harías para conseguir la juventud eterna? es la pregunta que plantea la cinta que es dirigida por Coralie Fargeat.

Aquí lo interesante es que el terror no está en apariciones o similares, sino en el interior de su personaje principal que se transforma en su versión más joven, pero dejando ver toda su podredumbre.

“A medida que me aproximaba a los cincuenta, esta sensación de olvido se volvió aún más violenta. Me van a borrar. Ese será el final. Tuve la sensación de que todo era tan absurdo y al mismo tiempo tan real que sentí que debía reflejarlo de algún modo”, explicó la directora sobre el origen de esta película.

En redes sociales la catalogan como repulsiva, por las imágenes que presentan en la transformación entre el cuerpo joven y viejo.

La sustancia ya está en la cartelera de Ecuador.

Terrifier 3

Vómitos y desmayos: eso es lo que promete la tercera entrega de Terrifier. Así lo han dejado ver los videos que se han grabado en las funciones especiales sobre la reacción del público. Y su llegada a las salas está siendo muy satisfactoria.

Terrifier 3 ha logrado complacer a los fanáticos del cine gore, superando incluso el éxito de su predecesora, Terrifier 2, en tan solo tres días de exhibición.

La popularidad del violento y macabro Art el Payaso, interpretado por David Howard Thornton, ha sido clave para convertir la película en un fenómeno de culto durante la temporada de Halloween. Esta entrega ha elevado el nivel de brutalidad y violencia, características que distinguen a la franquicia de otras sagas del género slasher. Está vez ataca en la festividad de Navidad. Incluso, su escena inicial ha sido muy controvertida y grupos religiosos están protestando por esas imágenes. Art el Payaso fue creado por Damien Leone para una serie de cortometrajes. Sus filmes se destacan por su enfoque desinhibido en el gore extremo y la tortura, superando la violencia de clásicos como Viernes 13 o Halloween.

Se estrena el 30 de octubre en Ecuador.

Sonríe 2

La secuela de Smile es protagonizada por Kyle Gallner, Naomi Scott, Lukas Gage y Rosemarie DeWitt. Paramount Pictures ha confirmado que se estrenará esta semana en América Latina.

Dirigida y escrita nuevamente por Parker Finn, busca superar el éxito de la primera entrega, basada en su cortometraje Laura no ha dormido (2020).

En Smile 2, Naomi Scott es la nueva protagonista, acompañada por un elenco destacado. Además, los fans están emocionados por el regreso de Kyle Gallner en su papel de Joel, el único personaje que sobrevivió a los eventos de la primera parte.

La tensión y el terror vuelven a estar presentes en esta secuela, que promete profundizar en la historia iniciada en la cinta anterior.

La primera entrega fue un gran éxito en taquilla, recaudó más de 217 millones de dólares desde su estreno en septiembre de 2022. Con esta continuación, el equipo espera superar las expectativas del público y seguir expandiendo el universo de terror que tanto impactó a los espectadores.

Su estreno está progamado para el 17 de octubre.

El Asesino del Juego De Citas

El asesino del juego de citas (Woman of the hour) es una de las películas más comentadas del año gracias al buen recibimiento en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Cuenta con la dirección de Anna Kendrick, que en su debut como realizadora, lleva este thriller basado en un caso real y narra el inquietante encuentro entre una mujer y un asesino serial. La película explora los oscuros secretos de un criminal que engañaba a sus víctimas.

La trama se ambienta en los años setenta, dentro de un popular programa de citas televisivo. Kendrick interpreta a Cheryl, una joven aspirante a actriz que busca ganar visibilidad y tal vez encontrar el amor al participar en el show. Durante el programa, Cheryl conoce a Rodney Alcala (Daniel Zovatto), un fotógrafo que parece encantador, pero oculta una oscura doble vida. Alcala, un depredador que se aprovechaba de mujeres y niños vulnerables, logra cautivar a su futura cita sin que esta sospeche su aterrador pasado.

El caso real de Rodney Alcala fue impactante, pues a pesar de ser un delincuente sexual registrado, consiguió aparecer en The Dating Game, un programa de citas donde logró engañar a todos con su carisma.

La cinta ya se encuentra disponible en cines de Ecuador.

No te muevas

No hay nada más aterrador que ser perseguido y no poder escapar. Esta cinta es una pesadilla, que se convierte en realidad para la protagonista del filme dirigido por Brian Netto y Adam Schindler. La historia de Netflix cuenta el relato de una mujer llamada Iris que está pasando por un luto y que decide alejarse de todo y de todos e irse a un bosque. Por desgracia no se encuentra con un oso, sino con un asesino en serie que le inyecta un agente paralizante que irá haciendo efecto sobre su cuerpo en fases y que pasados 20 minutos la inmovilizará por completo.

El filme está protagonizado por Kelsey Asbille (Yellowstone) como Iris y Finn Wittrock (American Horror Story), con Moray Treadwell (Downton Abbery) y Daniel Francis (Bridgerton) cerrando el reparto principal.

Llega a la plataforma el 25 de octubre.

