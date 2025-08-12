Daniel Noboa enfrenta a la Corte y acusa a sindicatos de apoyar la delincuencia

Noboa respalda marcha contra la Corte Constitucional y afirma que la marcha de sectores sindicales responde a la corrupción

El mensaje fue difundido mientras Noboa lideraba una marcha desde el puente del Guambra hasta la sede de la Corte Constitucional.

En medio de una jornada marcada por la tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, el presidente Daniel Noboa publicó un mensaje en su cuenta oficial de X. “Las imágenes hablan por sí solas. Primero, la marcha por el país y la seguridad. Segundo, la marcha a favor de la delincuencia y la corrupción”, escribió el mandatario, en referencia a las movilizaciones simultáneas que se desarrollaron en Quito.

La foto muestra una manifestación ciudadana en contra de las leyes promovidas por el presidente Daniel Noboa. En el centro de la imagen se destaca una pancarta con el mensaje: “ABAJO LAS LEYES DE NOBLEZA ¡INCONSTITUCIONALES!”, lo que indica una protesta directa contra el paquete legislativo impulsado por el Ejecutivo.

También se observa otra pancarta que exige una “justa de presupuesto a los liberadores sindicales”, lo que sugiere la participación de sectores sindicales en la movilización. El humo en el fondo y la presencia de edificios urbanos indican que la marcha se desarrolla en una zona céntrica, posiblemente en Quito.

Este 12 de agosto aparecieron pancartas con las fotos de los nueves jueces de la Corte Constitucional. ANGELO CHAMBA

¿Por qué se movilizaba Daniel Noboa?

El mensaje fue difundido mientras Noboa lideraba una marcha desde el puente del Guambra hasta la sede de la Corte Constitucional, acompañado por ministros, legisladores del oficialismo y simpatizantes del movimiento Acción Democrática Nacional (ADN). La movilización fue convocada en rechazo a la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes clave para su estrategia de seguridad: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia.

Durante su intervención frente a la Corte, Noboa expresó que “no vamos a permitir que se nos pare, que el cambio se quede estancado, por nueve personas que ni siquiera dan la cara”. También acusó al organismo de “dar la espalda” a policías y militares, y defendió su derecho a la resistencia frente a lo que considera una obstrucción institucional.

La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado que las suspensiones son medidas cautelares adoptadas para garantizar un análisis técnico y constitucional de las leyes impugnadas, sin que ello implique una decisión definitiva. En un comunicado, el organismo alertó sobre acciones que comprometen su seguridad institucional y reafirmó que la protesta pacífica no debe vulnerar su independencia ni autonomía.

Las imágenes hablan por sí solas.



Primero, la marcha por el país y la seguridad. Segundo, la marcha a favor de la delincuencia y la corrupción. pic.twitter.com/uTLrPOgatC — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 12, 2025

El pronunciamiento presidencial ha sido interpretado por diversos sectores como una forma de presión política sobre el órgano judicial. Organismos internacionales como Amnistía Internacional han llamado al respeto de la independencia judicial, advirtiendo que esta es esencial para la protección de los derechos humanos en un contexto de creciente militarización de la seguridad pública.

