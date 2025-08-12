Amnistía Internacional exige respeto a la Corte en medio de militarización en Ecuador

Amnistía Internacional de las Américas insta a Daniel Noboa y a las autoridades a respetar la independencia judicial

El llamado se produce tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente ciertos artículos de tres leyes promovidas por el Ejecutivo.

Amnistía Internacional de las Américas se pronunció este 12 de agosto sobre la situación institucional en Ecuador, instando al presidente Daniel Noboa y a las autoridades estatales a respetar la independencia judicial de la Corte Constitucional. La organización subrayó que este principio es esencial para la garantía y protección de los derechos humanos, especialmente en un contexto de creciente militarización de la seguridad pública en el país.

El llamado se produce tras la decisión de la Corte Constitucional, emitida el 4 de agosto, de suspender temporalmente ciertos artículos de tres leyes promovidas por el Ejecutivo como parte de su estrategia de seguridad. Según Amnistía Internacional, estas suspensiones permitirán evaluar si las normas son compatibles con la Constitución y si vulneran derechos fundamentales.

“La Corte debe poder operar sin presiones políticas y analizar las leyes sin ningún tipo de injerencia indebida”, señaló la organización a través de sus canales oficiales.

Vallas con los rostros de los nueve jueces de la Corte Constitucional aparecieron este 12 de agosto de 2025 en la ruta de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa. ANGELO CHAMBA/EXPRESO

Este pronunciamiento se suma a las recientes alertas emitidas por la Corte Constitucional, que denunció actos de estigmatización contra sus jueces, militarización de sus instalaciones y acciones que comprometen su seguridad institucional. En sus comunicados, el organismo reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y pidió garantías para su funcionamiento autónomo.

Pancarta contra jueces constitucionales cae en Quito y deja dos heridos

Una pancarta gigante que mostraba a los jueces de la Corte Constitucional cayó la mañana de este 12 de agosto de 2025 sobre un grupo de personas en la avenida Patria y 10 de Agosto, en el sector del puente del Guambra, norte de Quito. El incidente se registró horas antes de que se desarrolle la marcha que convocó el presidente Daniel Noboa.

La pancarta, que estaba colocada sobre grandes estructuras metálicas, colapsó sobre los ciudadanos y dejó dos heridos, confirmó el ECU 911. Según la entidad, la alerta se recibió a las 08:38, pero dos horas después se difundieron videos del incidente. En las imágenes se observa que algunos ciudadanos estaban reunidos sobre la av. 10 de Agosto. Ellos habrían resultado afectados por el impacto.

