El llamado se produce tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender temporalmente ciertos artículos de tres leyes promovidas por el Ejecutivo.
Gianna Benalcazar / EFE

Amnistía Internacional exige respeto a la Corte en medio de militarización en Ecuador

Amnistía Internacional de las Américas insta a Daniel Noboa y a las autoridades a respetar la independencia judicial

Amnistía Internacional de las Américas se pronunció este 12 de agosto sobre la situación institucional en Ecuador, instando al presidente Daniel Noboa y a las autoridades estatales a respetar la independencia judicial de la Corte Constitucional. La organización subrayó que este principio es esencial para la garantía y protección de los derechos humanos, especialmente en un contexto de creciente militarización de la seguridad pública en el país.

El llamado se produce tras la decisión de la Corte Constitucional, emitida el 4 de agosto, de suspender temporalmente ciertos artículos de tres leyes promovidas por el Ejecutivo como parte de su estrategia de seguridad. Según Amnistía Internacional, estas suspensiones permitirán evaluar si las normas son compatibles con la Constitución y si vulneran derechos fundamentales.

“La Corte debe poder operar sin presiones políticas y analizar las leyes sin ningún tipo de injerencia indebida”, señaló la organización a través de sus canales oficiales.

Este pronunciamiento se suma a las recientes alertas emitidas por la Corte Constitucional, que denunció actos de estigmatización contra sus jueces, militarización de sus instalaciones y acciones que comprometen su seguridad institucional. En sus comunicados, el organismo reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y pidió garantías para su funcionamiento autónomo.

