Estos son los puntos cerrados en la vía Cuenca - Girón - Pasaje

Organizaciones cierran el paso den la vía Cuenca- Girón- Pasaje como protesta en contra del proyecto minero Loma Larga

La vía Cuenca- Girón- Pasaje está cerrada en Giron y Tarqui. Decenas de viajantes hacen trasbordos para llegar a Cuenca.

La vía Cuenca- Girón- Pasaje está cerrada este martes, 12 de agosto de 2025, por la presencia de manifestantes. Se realizan trasbordos en diferentes puntos para llegar a Cuenca.

Decenas de personas caminaron más de 10 kilómetros para llegar al ingreso de la parroquia Victoria del Portete donde permanecían buses interparroquiales que decidieron cambiar sus recorridos habituales para acercar a los viajantes hasta la ciudad.

En un recorrido realizado por este Diario se evidenció los trayectos que tuvieron que caminar con maletas, bolsos, mochilas y grandes paquetes decenas de ciudadanos que tenían como destino la capital azuaya.

Manuel Quiroz, de 59 años, caminó más de 5 kilómetros desde la Y de Tarqui. El hombre de la tercera edad viajó a Cuenca desde Santa Rosa, en la provincia de El Oro, para una consulta médica y se encontró con el cierre de la vía. “Desde Girón me dieron un aventón, pero ya me tocó caminar desde antes del cierre en Tarqui. No sabía de esto, porque no venía”, comentó.

Mujeres con niños en manos también caminaron largos tramos. Fue el caso de Sonia Pérez que viajó desde Santa Isabel en compañía de su pequeña hija para visitar a sus familiares en Cuenca. “Un conductor tuvo la bondad de acercarme. El bus nos dejó en la virgen en Girón. De aquí me toca caminar hasta encontrar un carro que me lleve a Cuenca”, comentó.

Zonas cerradas en la vía

Este cierre vial responde a una protesta social protagonizada por comunidades campesinas e indígenas de la provincia de Azuay que exigen la suspensión definitiva de la licencia ambiental que el Ministerio del Ambiente otorgó a la empresa canadiense Dundee Precious Metals que pretende ejecutar el proyecto Loma Larga en la zona de Quimsacocha.

Los puntos que se mantienen cerrados sobre la vía son en Santa Marinita, en el cantón Girón, y en la Y de Tarqui, en Cuenca. Yaku Pérez, dirigente de las comunidades de Tarqui, informó a demás que se cerrará la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme, en el sector de la parroquia Molleturo.

Hugo Gómez, director de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Azuay, confirmó a este Diario que hasta el mediodía el paso se mantenía abierto en la zona de Molleturo y que personal se encuentra en la zona en caso que se de inicie la protesta social.

Se recomienda, para llegar a la ciudad de Cuenca, tomar la ruta por la provincia de Cañar o por la vía Cuenca- Molleturo- El Empalme.

