Argentina devuelve 20.000 millones a EE.UU., Milei exhibe estabilidad financiera

El gobierno argentino devolvió los 20.000 millones de dólares enviados en octubre de 2025 por Estados Unidos como línea de financiamiento para contribuir a la "estabilidad económica", anunció este viernes, 9 de enero de 2026, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El anuncio de un swap (acuerdo para intercambio de divisas) en apoyo al gobierno del presidente argentino Javier Milei tuvo lugar en medio de una corrida contra el peso antes de los comicios parlamentarios del 26 de octubre, en los que finalmente se impuso el oficialismo.

"Estoy feliz de anunciar que, como señal de su estabilidad financiera, Argentina devolvió rápida y completamente" los fondos adelantados, dijo Bessent en su cuenta X.

"Estabilizar a un sólido aliado de Estados Unidos es esencial para pasar a Estados Unidos primero" (America First), añadió el secretario del Tesoro.

El presidente ultraliberal Javier Milei es un aliado ideológico de Donald Trump en América Latina.

Préstamo del viejo continente

Además del canje, el Tesoro anunció en su momento que llevaba semanas trabajando con actores privados (bancos privados y fondos soberanos de inversión) en otro programa de 20.000 millones de dólares para ayudar a Argentina a pagar su deuda.

Esta asistencia se limitó finalmente a un préstamo de 3.000 millones de dólares otorgado a principios de enero, que no involucraba a bancos estadounidenses, sino a los europeos Santander, BBVA y Deutsche Bank.

Este préstamo a corto plazo se garantizó con la deuda soberana argentina y tuvo como objetivo reforzar las reservas del banco central argentino.

La decisión fue refrendada por el gobierno de Milei tras su victoria en las elecciones de octubre, con el fin de demostrar que "Argentina puede valerse por sí sola", según explicó a principios de diciembre el ministro de Economía, Luis Caputo.

