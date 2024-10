La carta con la que La Oreja de Van Gogh se divide: ¿Qué pasó con Leire Martínez?

Han pasado más de 17 años desde que la voz de Leire Martínez ha sido el alma de la música de la mítica banda La Oreja de Van Gogh. Pero este 2024, ha dedicido ponerle un fin en su camino. La intérprete, que ingresó a la agrupación en 2008 escribió una carta para despedirse de sus fans.

En el texto, compartido en sus redes sociales pone: "Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados".

A continuación revelan una razón, por la que los fanáticos han críticado el manejo de la banda por años. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo".

Las opiniones de los fans sobre la separación de La Oreja de Van Gogh

Sobre esta pequeña carta hay diversas reacciones que complementan la versión del quinteto. "Una lástima, no supieron valorarla lo suficiente", dice una usuaria en Instagram. "El corazón partido. Leire se merecía más respeto y apoyo", es la opinión de otra. Y es para algunos fans el público en general nunca supo respetar el trabajo de Leire, la cual grabó ocho álbumes de estudio con sus compañeros.

Las palabras de Leire sobre Amaia Montero

Aunque la razón principal no sea Amaia Montero, el fantasma de la exvocalista, Amaia Montero, y con quien la banda consiguió sus más grandes éxitos como Rosas y La playa, siempre está presente. Este 2024 Amaia fue invitada por Karol G a cantar en el cierre de su gira española. Allí, cantó Rosas, y fue un momento viral. Este regreso a los escenarios por parte de Amaia causó gran revuelo en redes sociales y algunos medios hasta aseguraron que podría unirse a algunos shows de la gira de su exagrupación. Sin embargo, en una entrevista Leire confirmó que no tendría problema pero que no se había barajado la posibilidad. También hizo referencia a que las comparaciones durante tantos años le habían causado mucho daño.

"No me gustan las faltas de respeto, y a mí que se diga que Amaia vuelve al grupo no me importa, no me afecta para nada. Lo que no me gusta es que se me ningunee a mí cuando se dice eso. Si Amaia vuelve... Es que podría pasar, o no", expresó la castaña.

"Yo es algo que no me planteo, pero es el grupo quien tiene que decir o no si esto va a ser así, pero a mí lo que no me gusta es escuchar y ver determinados comentarios como: '¡Qué bien, qué estupendo que vuelva'. Y digo: '¿Y yo qué?' Porque parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo que lleva 16 años", relató.

La despedida de Leire

Hasta el momento se desconoce si La Oreja de Van Gogh prepara un disco o gira de despedida. Por lo pronto, su carta termina con un gran agradecimiendo a Leire Martínez. "Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada."

