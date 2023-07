Amaia Montero (46) sufrió un nuevo revés en su estado de salud y recientemente ha estado en el hospital recuperándose de una operación en una de sus manos.

“Fuentes del entorno dicen que lleva diez días ingresada, que ha tenido que pasar por la Unidad de Cuidados Intensivos, la UCI. Esto podría haber sido porque se habría saltado algunas restricciones”. Al parecer, el posoperatorio de la cantante se habría complicado por no haber seguido las pautas de los médicos tras la intervención y de ahí su ingreso en la UCI.

“La buena noticia es que ha pasado a planta. Está estable”.

En octubre de 2022, Amaia publicó una foto en blanco y negro en la que aparecía muy triste. “Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió, unas palabras que aumentaron la preocupación de sus seguidores y amigos.

Unos días después, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh ingresó en una clínica de Navarra, donde permaneció un mes para recuperarse del fuerte cuadro de estrés y ansiedad que sufría debido a los preparativos de su nuevo disco. Los médicos le recomendaron un período de tranquilidad y desconexión.