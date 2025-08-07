Directv: Agenda deportiva para el jueves 7 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 7 de agosto
Para este jueves 7 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|jueves 7
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 4 - Clausura
|Godoy Cruz
|vs.
|Gimnasia La Plata
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|jueves 7
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 4 - Clausura
|Estudiantes de La Plata
|vs.
|Independiente Rivadavia
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|jueves 7
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - 16vos de Final
|Baños Ciudad de Fuego
|vs.
|Deprotivo Cuenca
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 7
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Ronda 1
|ESPN 4
|NO
|1624
|jueves 7
|✓
|18:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Cincinnati
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 7
|✓
|18:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Canadá
|Final
|ESPN
|621
|1621
|jueves 7
|✓
|13:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - FedEx St. Jude Championship
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|jueves 7
|✓
|07:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Tour de Polonia
|Etapa 4
|DSPORTS 2
|612
|1612
|jueves 7
|✓
|09:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 7
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 7
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 7
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Courtois: La vuelta del número 1 (Episodio 4)
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 7
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 7
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Historias: Final Supercopa Internacional 2022
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 7
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|jueves 7
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|jueves 7
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610