Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

agenda deportiva
Este jueves la agenda deportiva trae de todocanva

Directv: Agenda deportiva para el jueves 7 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este jueves 7 de agosto

Para este jueves 7 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
jueves 7 15:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 4 - Clausura Godoy Cruz vs. Gimnasia La Plata TYC INTERNACIONAL 629 1629
jueves 7 19:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 4 - Clausura Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia TYC INTERNACIONAL 629 1629
jueves 7 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - 16vos de Final Baños Ciudad de Fuego vs. Deprotivo Cuenca DSPORTS 610 1610
jueves 7 10:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Ronda 1 ESPN 4 NO 1624
jueves 7 18:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Cincinnati Ronda 1 ESPN 2 622 1622
jueves 7 18:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Canadá Final ESPN 621 1621
jueves 7 13:00 hs. GOLF PGA Tour - FedEx St.   Jude Championship Ronda 1 ESPN 2 622 1622
jueves 7 07:00 hs. CICLISMO Ciclismo - Tour de   Polonia Etapa 4 DSPORTS 2 612 1612
jueves 7 09:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
jueves 7 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
jueves 7 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
jueves 7 17:00 hs. PROGRAMAS Courtois: La vuelta del número 1   (Episodio 4) DSPORTS 610 1610
jueves 7 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 611 1611
jueves 7 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Historias: Final Supercopa   Internacional 2022 DSPORTS 610 1610
jueves 7 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
jueves 7 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
jueves 7 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Nuevo atentado en La Bahía de Guayaquil: se reaviva el temor en los comerciantes

  2. Directv: Agenda deportiva para el jueves 7 de agosto

  3. Baños Ciudad de Fuego vs Deportivo Cuenca en Copa Ecuador 2025: Detalles y dónde ver

  4. Estado de excepción Ecuador: Estas son las cuatro provincias con la medida

  5. ¿Regresa el toque de queda tras imposición de nuevo estado de excepción a Ecuador?

LO MÁS VISTO

  1. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  2. FUT convoca gran protesta en Guayaquil contra leyes económicas y despidos masivos

  3. Temblor en Quito causó alarma en varios sectores este miércoles 6

  4. Acuerdo con el FMI va más allá de los despidos: ¿Qué más propuso Ecuador?

  5. Asesinato en la av. Francisco de Orellana: víctima fue acribillada en su auto

Te recomendamos