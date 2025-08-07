Expreso
Ecuador vs. Argentina
Rodrigo De Paul (d) de Argentina disputa el balón con José Cifuentes de Ecuador en un partido de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol 2026 entre Argentina y Ecuador.Efe

Ecuador vs Argentina por Eliminatorias: ya se definió el árbitro del último partido

El árbitro del debut ante Argentina dirigirá otra vez a Ecuador, pero ahora en el Monumental

La historia se repite. El árbitro colombiano Wilmar Roldán, el mismo que dirigió el debut de Ecuador ante Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, volverá a cruzarse en el camino de la Tri. 

Esta vez, será el encargado de impartir justicia en la última jornada, cuando Ecuador reciba a la Albiceleste el 9 de septiembre en el estadio Monumental, desde las 18:00.

Aquel primer encuentro, jugado en Buenos Aires, terminó con una ajustada derrota para la selección ecuatoriana por 1-0. En ese entonces, Roldán estuvo acompañado por Alexander Guzmán, Wilmar Navarro y Carlos Ortega, todos colombianos.

Reconocido por su estilo riguroso y su carácter firme, Roldán es un árbitro FIFA con experiencia en partidos de alto voltaje. No le tiembla el pulso al momento de mostrar tarjetas y ha sido protagonista de más de una polémica en el continente.

Ahora, con Ecuador buscando cerrar su camino en estas eliminatorias ante Argentina, todas las miradas volverán a posarse sobre el juez central.

