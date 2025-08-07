Ranking FIFA: Ecuador pierde terreno, así quedó la Tri en la última actualización

La selección femenina de Ecuador descendió dos posiciones en el ranking FIFA publicado este 7 de agosto. La Tricolor, que en junio ocupaba el puesto 67, ahora figura en el lugar 69 del escalafón mundial, con 1374,53 puntos.

La actualización llega tras la Copa América Femenina disputada en Quito, donde el combinado nacional tuvo un desempeño discreto: apenas sumó una victoria (3-1 frente a Perú) y un empate (2-2 ante Uruguay), sin lograr clasificar a instancias superiores.

La Tricolor que participó en la Copa América. CORTESÍA CONMEBOL

Se mide igual que el ranking FIFA de varones

El ranking FIFA femenino, al igual que el masculino, se calcula con base en partidos oficiales y amistosos, considerando rendimiento, rivales y tipo de competencia.

En la cima del ranking, España vuelve a ser líder. La actual campeona del mundo firmó cinco victorias consecutivas en su camino a la final de la Eurocopa, lo que le permitió recuperar el primer lugar que ya había ostentado entre diciembre de 2023 y junio de 2024.

Estados Unidos, en cambio, pierde el primer puesto que había mantenido desde agosto de 2024, aunque sus recientes triunfos amistosos en casa la mantienen muy cerca de las españolas, con menos de dos puntos de diferencia.

Francia también escaló posiciones tras una impecable fase de grupos en la Euro, aunque fue eliminada en cuartos por Alemania. Y Brasil, pese a coronarse campeona continental por novena vez, bajó ligeramente en el ranking debido a una derrota ante Francia y dos empates ante Colombia, tanto en fase de grupos como en la final.

