El pop peruano tiene una representante que va dando pasos firmes en la escena musical latina. Nicole Favre, quien para sus seguidores en redes es simplemente Nicki, se mantiene constante y sin prisa en la promoción de su música.

Este 2023 ha significado para la limeña el inicio de una etapa en su vida personal y en la artística. Ahora su base es la frenética Ciudad de México, ha mostrado ya cinco nuevas canciones que integrarán su segundo álbum. Este llevará por nombre Niña buena y saldrá en el último trimestre del año.

En esta conversación con EXPRESIONES habla en particular de sus dos últimos promocionales, Ley de hielo y Así de simple, siendo esta última una canción que tuvo que defender para que tenga el sitial que ahora ha ganado.

CNCO: “Todo lo que hicimos fue por y para ustedes” Leer más

¿Es verdad que le aplicó la ley del hielo a todos?

No. Es mentira. (Risas) A mí me encanta hablar con todo el mundo. Hablo de más… a veces. Pero la ley del hielo me la están aplicando a mí.

¿A qué se refiere con ley del hielo?

La ley del hielo es una de las maneras más feas de trato, de las formas de bullying más habituales del colegio. Hay también un montón de situaciones familiares de que por un problema no se hablan por años. O en pareja cuando hay una pelea no lo resuelven conversando sino ignorándose. La canción Ley del hielo da para cualquier tipo de relación.

¿La aplicó?

Sí, pero es súper inmaduro. No querer resolverlo con diálogo es un problema. Tomar distancia está bien, pero tienes que decirlo y tomar las decisiones que la otra persona te presente.

¿Por qué surge la canción?

En ese momento, cuando escribí la canción, estaba peleada con mi novio y a él no le gusta mucho hablar de las cosas. Yo estaba muy molesta y quise mostrarle lo que sentía a través de mi música.

Juanes está frustrado por la cancelación de su concierto en Nueva York Leer más

Entonces ahí sí le aplicó esta ley…

¡No! (risas) Lo que sí me acuerdo es que no reaccionó tan bien. Se lo tomó como pensativo a diferencia de mis otras canciones, que siempre le muestro, pero son de amor. Yo le digo “estas son para ti, son bonitas”.

No hay momento ni malo ni bueno si surge una canción.

Sí, siempre. Sea lo que sea que estés pasando a mí me sirve desahogarme escribiendo o produciendo.

¿Cómo ha sido su proceso de mudanza a Ciudad de México?

Hace varios meses tomé la decisión y ha sido un proceso nuevo e interesante. Pero viajo constantemente, de hecho estaré en Lima unas tres semanas porque tengo un show y mi papá está algo delicado. La idea es quedarme por acá todo el tiempo que pueda y empezar esta vida como adulta. Mis papás son súper consentidores, entonces he estado mal acostumbrada a no hacer tantas tareas de la casa.

¿Qué ha sido eso complicado que le ha hecho extrañar más a sus papás?

(Lo piensa) Una pueda ser limpiar el baño, que lo detesto (risas). También cocinar y demorarme horas. Mi mami cocina increíble y hace de todo. Desde un ají de gallina a sushi. Y a ella le encanta. Aprender a cocinar desde cero, que me salga mal y se me queme… ¡Es un desastre!

¿Ha tenido fiestas?

Solo una, para el estreno de mi última canción que se llama Así de simple. Invité a amigos de la industria, con las personas que hice la canción y la recibimos aquí, viendo el estreno en YouTube.

Ya se siente cómoda en la ciudad, entonces.

No tengo a mi círculo cercano, pero poco a poco comienzo a hacer más amigos. Tengo gente querida y algunos familiares.

Vicente García: Trae su música al otro lado del malecón Leer más

La música no para

Ha sacado cinco canciones este año y faltan temas para el estreno del disco. ¿Cuál será la fecha?

¿Cinco ya? ¡Wow! Es un montón. La idea es no parar de trabajar y todas las canciones son para el lanzamiento del disco para septiembre, que al principio iba a ser en mayo. Todo este trabajo es para mantener a mis fans pendientes de todo y no parar de sacar música. La industria, los millennials y la gente en general, quiero todo ¡ya!

¿Cuánto tiempo de vida le da a una canción?

Con mi disquera, Universal, estamos tratando de manejarlo cada dos meses. Como ya tengo el álbum completo y todo listo queremos ir sacando todo rápido. Está así hace año y medio, entonces imagínate todas las que quiero que conozcas y las que voy haciendo, es un montón de material. La idea no es acumular música, es ir soltando.

¿Cuántas faltan por salir?

Solo dos y espero hacer un show en Perú, y un showcase en México con algunos fans, gente de la industria y subirlo a las redes sociales que son el futuro y el presente del éxito. TikTok me vuelve loca, pero hay que darle porque es lo que más está pegando y la red en la que más seguidores tengo.

Buena para conseguir lo que se propone

Su último single se llama Así de simple. Irónicamente, no fue muy fácil su proceso de selección para que se convierta en punta de lanza del álbum. Ser niña buena necesita algo de malicia para conseguir sus sueños. No era la favorita de su equipo, pero ella confiaba mucho, ya que la describe como la mejor canción que ha hecho hasta ahora. “El sonido y todo lo que transmite reúne todo lo que creo he madurado”, señala. Por eso, y como ya estaba fuera de presupuesto para hacer más videoclips, se las arregló para hacerlo sin nada de costo.

“Mi amigo Sergio Feliu se sumó porque le gustó el tema y fuimos por Miami a grabarme. Yo hice la producción, el vestuario, el maquillaje”, cuenta entusiasmada por el resultado.

Nicki no se equivocó y el tema ha sido muy bien recibido por sus oyentes y fanáticos.

Encariñarse con una canción puede ser algo habitual, incluso si se tiene un vasto repertorio. “Yo soy muy indecisa para escoger las canciones. Yo compongo todo el rato. Las hago en Lima, viajo a Miami, compongo vía Zoom. Entonces se van acumulando. Luego se las envío a mi A&R (Mario Contreras) de Universal que es quien se encarga de controlar mi repertorio. El sugiere cuál es mejor que otra. Hay un par de canciones en el disco, que tendrá 14, que yo no quería que estén. La disquera en un reunión con todo mi equipo dijeron que tenían que ir. A mí no me convencían tanto pero de eso se trata, confiar también en las opiniones de personas que saben y ver otros puntos de vista. Y ahora ya está por salir”. Al contar todo este proceso no pudimos terminar esta entrevista sin la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación más intensa en su vida, con su novio o con la disquera? “¡Pucha! Es muy parecida en intensidad (risas)”.