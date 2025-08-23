Daniel Noboa viajará a Japón y Vietnam: fechas, comitiva y encuentros clave

Recientemente, el presidente ecuatoriano también cumplió una agenda oficial en Brasil, Uruguay y Argentina

Los viajes no paran. Tras cumplir con su más reciente viaje por Brasil, Uruguay y Argentina, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se prepara para cumplir una nueva agenda oficial en el extranjero: sus próximos destinos serán Japón y la República Socialista de Vietnam.

De acuerdo con lo anunciado por la portavoz oficial del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, días atrás, el primer mandatario tiene previsto viajar a Japón del 24 al 30 de agosto de 2025. Sin embargo, en su momento la vocera presidencial no mencionó sobre un viaje a Vietnam.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este 21 de agosto con Javier Milei en la Casa Rosada, durante su gira internacional. ¿De qué hablaron?



La comitiva que acompañará a Noboa a Japón y a Vietnam

Pese a ello, mediante el Decreto Ejecutivo 110, el presidente Daniel Noboa anunció la comitiva que lo acompañará en su agenda oficial en Japón y Vietnam. Los ministros y funcionarios que estarán con el mandatario son los siguientes:

Gabriela Sommerfeld, canciller

Danilo Palacios, ministra de Agricultura (solo en Japón)

Luis Jaramillo, ministro de Producción (solo en Japón)

Inés Manzano, ministra de Energía (solo en Japón)

Irene Vélez, secretaria de Comunicación

José Julio Neira, secretario de Integridad Pública

Según consta en el decreto, los viáticos y demás gastos que demanden el traslado a Japón y a Vietnam junto al presidente Daniel Noboa se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Daniel Noboa visitó primero a Ignacio Lula Da Silva, en Brasil. Fue el inicio de su gira presidencial a América del Sur. Foto: Flickr Presidencia de la República

La agenda de Daniel Noboa en su nuevo viaje internacional

Según adelantó en su momento la vocera Jaramillo, durante su visita a Japón, el presidente Noboa se reunirá con el primer ministro Ishiba Shigeru y se prevé que participe como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre JETRO y Pro Ecuador.

Además, se prevé que se logren reuniones y diálogos para fomentar la atracción de inversión directa japonesa en sectores como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura. Por otra parte, no hay agenda previa de la estadía del presidente en Vietnam.

