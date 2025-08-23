Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

DANIEL NOBOA AGENDA VIAJE
Daniel Noboa recientemente ha viajado a Brasil, Uruguay y Argentina.ARCHIVO: PRESIDENCIA

Daniel Noboa viajará a Japón y Vietnam: fechas, comitiva y encuentros clave

Recientemente, el presidente ecuatoriano también cumplió una agenda oficial en Brasil, Uruguay y Argentina

Los viajes no paran. Tras cumplir con su más reciente viaje por Brasil, Uruguay y Argentina, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se prepara para cumplir una nueva agenda oficial en el extranjero: sus próximos destinos serán Japón y la República Socialista de Vietnam.

RELACIONADAS

De acuerdo con lo anunciado por la portavoz oficial del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, días atrás, el primer mandatario tiene previsto viajar a Japón del 24 al 30 de agosto de 2025. Sin embargo, en su momento la vocera presidencial no mencionó sobre un viaje a Vietnam.

La comitiva que acompañará a Noboa a Japón y a Vietnam

Pese a ello, mediante el Decreto Ejecutivo 110, el presidente Daniel Noboa anunció la comitiva que lo acompañará en su agenda oficial en Japón y Vietnam. Los ministros y funcionarios que estarán con el mandatario son los siguientes:

  • Gabriela Sommerfeld, canciller
  • Danilo Palacios, ministra de Agricultura (solo en Japón)
  • Luis Jaramillo, ministro de Producción (solo en Japón)
  • Inés Manzano, ministra de Energía (solo en Japón)
  • Irene Vélez, secretaria de Comunicación
  • José Julio Neira, secretario de Integridad Pública

Según consta en el decreto, los viáticos y demás gastos que demanden el traslado a Japón y a Vietnam junto al presidente Daniel Noboa se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.

Daniel Noboa visitó primero a Ignacio Lula Da Silva, en Brasil. Fue el inicio de su gira presidencial a América del Sur.
Daniel Noboa visitó primero a Ignacio Lula Da Silva, en Brasil. Fue el inicio de su gira presidencial a América del Sur.Foto: Flickr Presidencia de la República

La agenda de Daniel Noboa en su nuevo viaje internacional

Según adelantó en su momento la vocera Jaramillo, durante su visita a Japón, el presidente Noboa se reunirá con el primer ministro Ishiba Shigeru y se prevé que participe como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre JETRO y Pro Ecuador.

RELACIONADAS

Además, se prevé que se logren reuniones y diálogos para fomentar la atracción de inversión directa japonesa en sectores como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura. Por otra parte, no hay agenda previa de la estadía del presidente en Vietnam.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Las giras de Daniel Noboa: promesas aún sin aterrizaje

  2. "No es aislado, es un patrón": renuncia de postulante a la Judicatura altera al CPCCS

  3. Armas, drogas y licor se decomisó en operativo nocturno en el centro de Quito

  4. VIPA en Guayaquil: ¿Qué pasará con las impugnaciones pendientes de la aplicación?

  5. Levante vs. Barcelona: hora y canal para ver EN VIVO | Fecha 2 LaLiga española

LO MÁS VISTO

  1. Xavier Ramos: Lo que se descubrió en la vivienda tras su muerte en Guayaquil

  2. Operación Cuy: esto pasa al espiar sin una orden judicial

  3. Denuncian en EE.UU. a José Serrano por corrupción, 'narco' y conspiración política

  4. “Quito perdió el rumbo y ya no aguanta más”: Roque Sevilla

  5. La vida sin filtros de Catrina Sauvage, la diseñadora que triunfa en línea

Te recomendamos