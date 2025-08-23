Daniel Noboa viajará a Japón y Vietnam: fechas, comitiva y encuentros clave
Recientemente, el presidente ecuatoriano también cumplió una agenda oficial en Brasil, Uruguay y Argentina
Los viajes no paran. Tras cumplir con su más reciente viaje por Brasil, Uruguay y Argentina, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se prepara para cumplir una nueva agenda oficial en el extranjero: sus próximos destinos serán Japón y la República Socialista de Vietnam.
De acuerdo con lo anunciado por la portavoz oficial del Palacio de Carondelet, Carolina Jaramillo, días atrás, el primer mandatario tiene previsto viajar a Japón del 24 al 30 de agosto de 2025. Sin embargo, en su momento la vocera presidencial no mencionó sobre un viaje a Vietnam.
La comitiva que acompañará a Noboa a Japón y a Vietnam
Pese a ello, mediante el Decreto Ejecutivo 110, el presidente Daniel Noboa anunció la comitiva que lo acompañará en su agenda oficial en Japón y Vietnam. Los ministros y funcionarios que estarán con el mandatario son los siguientes:
- Gabriela Sommerfeld, canciller
- Danilo Palacios, ministra de Agricultura (solo en Japón)
- Luis Jaramillo, ministro de Producción (solo en Japón)
- Inés Manzano, ministra de Energía (solo en Japón)
- Irene Vélez, secretaria de Comunicación
- José Julio Neira, secretario de Integridad Pública
Según consta en el decreto, los viáticos y demás gastos que demanden el traslado a Japón y a Vietnam junto al presidente Daniel Noboa se cubrirán con cargo al presupuesto de las instituciones a la que pertenecen los integrantes de la comitiva.
La agenda de Daniel Noboa en su nuevo viaje internacional
Según adelantó en su momento la vocera Jaramillo, durante su visita a Japón, el presidente Noboa se reunirá con el primer ministro Ishiba Shigeru y se prevé que participe como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre JETRO y Pro Ecuador.
Además, se prevé que se logren reuniones y diálogos para fomentar la atracción de inversión directa japonesa en sectores como energía renovable, agroindustria, pesca, tecnología e infraestructura. Por otra parte, no hay agenda previa de la estadía del presidente en Vietnam.
