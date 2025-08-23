Estos son los 10 familiares de 'Fito' a los que Fiscalía imputará cargos por lavado

La investigación señala que los familiares de 'Fito' formaron tres esquemas para mover más de cinco millones de dólares

Familiares de Fito arriban a Guayaquil, tras ser expulsados por el gobierno de Argentina EN 2024.

La Fiscalía General del Estado solicitó una audiencia de vinculación para 15 personas naturales y jurídicas. Entre ellas constan 10 familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, excabecilla de la organización criminal Los Choneros. El proceso forma parte del caso judicial denominado Blanqueo Fito, que investiga el presunto delito de lavado de activos.

La solicitud fue presentada ante la Unidad Judicial Especializada de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Quito. El documento, con fecha 22 de agosto de 2025, incluye los nombres de los investigados.

Personas naturales vinculadas:

Ramón José Macías Intriago, padre de Fito

Violeta Marisol Villamar Cedeño, madre de Fito

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de Fito

José Adolfo Macías Villamar, alias Fito

Julio César Peñarrieta Tuárez, hermano de Inda Mariela

Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito

Irene Jahaira Peñarrieta Tuárez, hermana de Inda Mariela

Angie Darleny Briones Zambrano, cuñada de Fito

Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, hija de Fito

Adolfo Jair Macías Peñarrieta, hijo de Fito

Martínez Paladines Alex Martín, exsupervisor del Municipio de Pedernales

Personas jurídicas a ser vinculadas:

Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A.

Queenwater S.A.

Iris Limpieza Cía. Ltda.

Ferromundo S.A.

Millones de dólares del narcotráfico

La Fiscalía identificó a estas empresas como posibles fachadas para operaciones de lavado de dinero. Una de ellas figura como proveedora del Estado en la venta de agua embotellada.

Reimberg anuncia que dos narcotraficantes más fueron extraditados a Estados Unidos Leer más

La investigación señala que los familiares de Fito formaron tres esquemas para mover más de cinco millones de dólares. El dinero proviene de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsión. Los implicados adquirieron propiedades y constituyeron empresas con fines de ocultamiento de capital.

Verónica Briones, pareja sentimental de Fito, cumple una sentencia por delincuencia organizada. Las autoridades trasladaron a la mujer a la cárcel de Quito. Su hijo Jair aparece en redes sociales con bienes de lujo y mensajes relacionados con la organización criminal.

La audiencia de vinculación permitirá establecer la posible responsabilidad de cada uno de los investigados en esta red de lavado de activos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!