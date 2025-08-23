Expreso
La familia de Fito
Familiares de Fito arriban a Guayaquil, tras ser expulsados por el gobierno de Argentina EN 2024.Archivo

Estos son los 10 familiares de 'Fito' a los que Fiscalía imputará cargos por lavado

La investigación señala que los familiares de 'Fito' formaron tres esquemas para mover más de cinco millones de dólares

La Fiscalía General del Estado solicitó una audiencia de vinculación para 15 personas naturales y jurídicas. Entre ellas constan 10 familiares de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, excabecilla de la organización criminal Los Choneros. El proceso forma parte del caso judicial denominado Blanqueo Fito, que investiga el presunto delito de lavado de activos.

La solicitud fue presentada ante la Unidad Judicial Especializada de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado de Quito. El documento, con fecha 22 de agosto de 2025, incluye los nombres de los investigados.

Personas naturales vinculadas:

  • Ramón José Macías Intriago, padre de Fito

  • Violeta Marisol Villamar Cedeño, madre de Fito

  • Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, esposa de Fito

  • José Adolfo Macías Villamar, alias Fito

  • Julio César Peñarrieta Tuárez, hermano de Inda Mariela

  • Ronald Javier Macías Villamar, hermano de Fito

  • Irene Jahaira Peñarrieta Tuárez, hermana de Inda Mariela

  • Angie Darleny Briones Zambrano, cuñada de Fito

  • Michelle Jamilet Macías Peñarrieta, hija de Fito

  • Adolfo Jair Macías Peñarrieta, hijo de Fito
  • Martínez Paladines Alex Martín, exsupervisor del Municipio de Pedernales
Personas jurídicas a ser vinculadas:

  • Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A.

  • Queenwater S.A.

  • Iris Limpieza Cía. Ltda.

  • Ferromundo S.A.

Millones de dólares del narcotráfico

La Fiscalía identificó a estas empresas como posibles fachadas para operaciones de lavado de dinero. Una de ellas figura como proveedora del Estado en la venta de agua embotellada.

Omar Auceno Burgos y Nidama Chávez fueron extraditados este 21 de agosto del 2025.

Reimberg anuncia que dos narcotraficantes más fueron extraditados a Estados Unidos

Leer más

La investigación señala que los familiares de Fito formaron tres esquemas para mover más de cinco millones de dólares. El dinero proviene de actividades ilícitas como narcotráfico y extorsión. Los implicados adquirieron propiedades y constituyeron empresas con fines de ocultamiento de capital.

Verónica Briones, pareja sentimental de Fito, cumple una sentencia por delincuencia organizada. Las autoridades trasladaron a la mujer a la cárcel de Quito. Su hijo Jair aparece en redes sociales con bienes de lujo y mensajes relacionados con la organización criminal.

La audiencia de vinculación permitirá establecer la posible responsabilidad de cada uno de los investigados en esta red de lavado de activos.

