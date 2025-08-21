Reimberg anuncia que dos narcotraficantes más fueron extraditados a Estados Unidos

El Ministro del Interior informó que la Policía los capturó en febrero 2025

Omar Auceno Burgos y Nidama Chávez fueron extraditados este 21 de agosto del 2025.

A través de un mensaje en su cuenta de X, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció: "adiós 'Llanero' y 'Nirama', segundo y tercer narcotraficantes en ser extraditados a Estados Unidos". Lo dijo este jueves 21 de agosto del 2025.

Hace alrededor de un mes, el 20 de julio, el presidente Daniel Noboa escribió en X: "Hasta nunca Fito", en relación a que Adolfo Macías Villamar, cabecilla de Los Choneros, fue finalmente extraditado a EE.UU.

En esta ocasión, el ministro Reimberg detalló que la Policía Nacional entregó a los Estados Unidos a Omar Auseno Burgos, alias Llanero; y Nirama Chávez, alias Nirama, dos de los más grandes narcotraficantes colombo ecuatorianos.

Según el ministro Reimberg, los narcos aparecían como los “sucesores” de Edison Washington Prado, alias Gerarld (capturado en Colombia en 2017, denominado como el 'Pablo Escobar ecuatoriano'). "Decían que habían asumido las operaciones de envío de droga a Centroamérica, México y Estados Unidos".

En el momento de su detención, la Policía señaló que la organización transnacional liderada por Llanero y Nirama enviaba la droga al extranjero mediante "outsourcing criminal" (subcontratación) en alianza con el grupo criminal colombiano Los Narváez.

¿Qué pasará con los narcos Llanero y Nirama?

Los narcotraficantes fueron capturados por la Policía Nacional el 27 de febrero de 2025, dijo el ministro. También que son requeridos por una corte de Miami. "Seguirán el proceso legal pertinente en ese país".

Según información del Ministerio del Interior, alias Llanero estaría vinculado al Frente 48 de las FARC. "Con ellos manejaba cultivos ilícitos y laboratorios en la frontera entre Ecuador y Colombia", dijo Reimberg.

Sobre la extradición

En abril del 2024, en consulta popular, la mayoría de la población aceptó la posibilidad de extraditar a ecuatorianos vinculados con el crimen organizado.

